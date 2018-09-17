Секретное оружие и уникальные U-boat: над чем работают разработчики World of Warships

Почти три года сражения в виртуальном мире кораблей шли только в двух измерениях: в воздухе и на воде. Однако военная история знает немало случаев, когда самые эффективные атаки производились из-под воды. Но подводных лодок как класса в игре до этого не существовало. Появятся ли они в будущем, каким будет геймплей и почему сохранившихся советских подлодок больше всего в США, выяснил 42.TUT.BY.

Воздуха может не хватить

Главное оружие подлодки — это скрытность. Незаметно подойти, выпустить торпеды и сбежать — вот главная задача этих судов. Но как быть с ними в World of Warships? Если субмарины все время будут находиться под водой, то уничтожить их будет просто нечем и такой класс легко сломает всю механику игры.



Работа по совершенствованию игры не прекращается никогда.

Ответа на этот вопрос до конца не знают и сами разработчики, поэтому была создана экспериментальная механика игры на субмаринах и несколько моделей подлодок, которые появятся в специальном режиме игры, приуроченном к Хеллоуину. Сами подлодки будут выглядеть устрашающе — вроде помеси Франкенштейна с Кракеном, а подводные глубины будут населены различными монстрами.



Фото: Wargaming

Но как же играть тогда? Во-первых, пребывание подлодки под водой будет ограничено количеством кислорода, который будет необходимо пополнять при всплытии. У самой субмарины будет три положения — на глубине (стрельба невозможна, лодка неуязвима), на перископной глубине (можно метко стрелять, лодку сложно, но возможно обнаружить) и надводное (низкая точность, высокая уязвимость).

Это интересно?

Безусловно. В игре появились невидимые убийцы, эдакий хитмэн, атаку которого нужно тщательно планировать: не хватит кислорода — подлодка принудительно всплывет и будет расстреляна. Можно грамотно спланировать атаку: сначала отстрелять торпеды носового аппарата, затем пройти под днищем линкора и произвести залп из кормовых аппаратов, гарантированно утопив корабль.



Фото: Wargaming

Если режим понравится игрокам, разработчики обещают рассмотреть возможность полноценной разработки и добавления подводных лодок в качестве пятого игрового класса в 2019 году.

Была также переработана механика игры за авианосцы. Изначальная концепция заключалась в добавлении RTS-геймплея, уникального для World of Warships. Она была интересной, но со временем перестала работать. Поэтому разработчики добавили больше экшена. Ввели прямое управление, но теперь в воздухе может находиться только одна эскадрилья: торпедоносцы, штурмовики или бомбардировщики.



Фото: Wargaming

Кроме того, есть возможность вызова истребительной эскадрильи для поддержки: истребители вылетают на ваши текущие координаты и патрулируют воздушное пространство, автоматически атакуя вражеские самолеты. Новые авианосцы сначала пройдут закрытое, а затем открытое тестирование.

Советские подлодки в США

Перед введением каждой новой ветки или большого класса кораблей большую работу проделывает исторический отдел. Старший специалист по военно-историческим проектам Сергей Горностаев рассказал, что искать чертежи приходится по всему миру. Причем самый большой архив находится в США, где сохранились многочисленные трофейные фонды.



650-мм броневая плита линкоров типа «Ямато». Фото: topwar.ru

Американцы не ограничивались только документами, например, в U.S. Navy Memorial Museum на территории Washington Navy Yard хранится 650-мм броневая плита линкоров типа «Ямато», которую испытали на прочность стрельбой из 406-мм орудия. Первый же выстрел пробил ее навылет.

Но если говорить о подводных лодках японского флота времен Второй мировой войны, то до наших дней, по словам Горностаева, не сохранилось ни одной. К слову, Япония строила даже подводные авианосцы.

В тех же США в музеях находится множество советских подлодок, некоторые из них были приобретены по бартеру за Pepsi .

Больше всего информации сохранилось о немецких субмаринах, которые очень популярны среди исследователей, да и некоторые подлодки дожили до наших дней, например, представитель самой массовой серии Type VII U-boats и сверхсовременная на момент создания Type XXI или Elektroboot.



Type XXI. Фото: wikipedia.org

Кстати, на основе немецкой Type XXI американцы построили серию своих субмарин типа Tang, а также первые атомные подлодки. Возможно, учитывая большой объем информации, первыми ветками подлодок в игре будут как раз немецкая и американская.