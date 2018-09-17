ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секретное оружие и уникальные U-boat: над чем работают разработчики World of Warships

18.09.2018 15:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Почти три года сражения в виртуальном мире кораблей шли только в двух измерениях: в воздухе и на воде. Однако военная история знает немало случаев, когда самые эффективные атаки производились из-под воды. Но подводных лодок как класса в игре до этого не существовало. Появятся ли они в будущем, каким будет геймплей и почему сохранившихся советских подлодок больше всего в США, выяснил 42.TUT.BY.

Воздуха может не хватить

Главное оружие подлодки — это скрытность. Незаметно подойти, выпустить торпеды и сбежать — вот главная задача этих судов. Но как быть с ними в World of Warships? Если субмарины все время будут находиться под водой, то уничтожить их будет просто нечем и такой класс легко сломает всю механику игры.


Работа по совершенствованию игры не прекращается никогда.

Ответа на этот вопрос до конца не знают и сами разработчики, поэтому была создана экспериментальная механика игры на субмаринах и несколько моделей подлодок, которые появятся в специальном режиме игры, приуроченном к Хеллоуину. Сами подлодки будут выглядеть устрашающе — вроде помеси Франкенштейна с Кракеном, а подводные глубины будут населены различными монстрами.


Фото: Wargaming

Но как же играть тогда? Во-первых, пребывание подлодки под водой будет ограничено количеством кислорода, который будет необходимо пополнять при всплытии. У самой субмарины будет три положения — на глубине (стрельба невозможна, лодка неуязвима), на перископной глубине (можно метко стрелять, лодку сложно, но возможно обнаружить) и надводное (низкая точность, высокая уязвимость).

Это интересно?

Безусловно. В игре появились невидимые убийцы, эдакий хитмэн, атаку которого нужно тщательно планировать: не хватит кислорода — подлодка принудительно всплывет и будет расстреляна. Можно грамотно спланировать атаку: сначала отстрелять торпеды носового аппарата, затем пройти под днищем линкора и произвести залп из кормовых аппаратов, гарантированно утопив корабль.


Фото: Wargaming

Если режим понравится игрокам, разработчики обещают рассмотреть возможность полноценной разработки и добавления подводных лодок в качестве пятого игрового класса в 2019 году.

Была также переработана механика игры за авианосцы. Изначальная концепция заключалась в добавлении RTS-геймплея, уникального для World of Warships. Она была интересной, но со временем перестала работать. Поэтому разработчики добавили больше экшена. Ввели прямое управление, но теперь в воздухе может находиться только одна эскадрилья: торпедоносцы, штурмовики или бомбардировщики.


Фото: Wargaming

Кроме того, есть возможность вызова истребительной эскадрильи для поддержки: истребители вылетают на ваши текущие координаты и патрулируют воздушное пространство, автоматически атакуя вражеские самолеты. Новые авианосцы сначала пройдут закрытое, а затем открытое тестирование.

Советские подлодки в США

Перед введением каждой новой ветки или большого класса кораблей большую работу проделывает исторический отдел. Старший специалист по военно-историческим проектам Сергей Горностаев рассказал, что искать чертежи приходится по всему миру. Причем самый большой архив находится в США, где сохранились многочисленные трофейные фонды.


650-мм броневая плита линкоров типа «Ямато». Фото: topwar.ru

Американцы не ограничивались только документами, например, в U.S. Navy Memorial Museum на территории Washington Navy Yard хранится 650-мм броневая плита линкоров типа «Ямато», которую испытали на прочность стрельбой из 406-мм орудия. Первый же выстрел пробил ее навылет.

Но если говорить о подводных лодках японского флота времен Второй мировой войны, то до наших дней, по словам Горностаева, не сохранилось ни одной. К слову, Япония строила даже подводные авианосцы.

В тех же США в музеях находится множество советских подлодок, некоторые из них были приобретены по бартеру за Pepsi.

Больше всего информации сохранилось о немецких субмаринах, которые очень популярны среди исследователей, да и некоторые подлодки дожили до наших дней, например, представитель самой массовой серии Type VII U-boats и сверхсовременная на момент создания Type XXI или Elektroboot.


Type XXI. Фото: wikipedia.org

Кстати, на основе немецкой Type XXI американцы построили серию своих субмарин типа Tang, а также первые атомные подлодки. Возможно, учитывая большой объем информации, первыми ветками подлодок в игре будут как раз немецкая и американская.

Читайте также: 46 тонн счастья и «Звездные войны»: как прошел День танкиста в Минске

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое оружие будет выглядеть устрашающе - вроде помеси Франкенштейна с Кракеном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где налогов больше? Что должен знать поставщик о бонусах и скидках для ритейлеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика