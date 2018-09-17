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До 615 километров на одном заряде батарей: новые подробности об электрическом кроссовере Kia e-Niro

18.09.2018 14:56 — Разное | Tut.by  
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На грядущий автосалон в Париже кроме эффектного лифтбека ProCeed компания Kia привезет переведенный на электротягу вариант кроссовера Niro.


Электрическую версию «паркетника», изначально доступного с гибридной силовой установкой, Kia показала еще в мае. Но тогда речь шла о версии для родного корейского рынка, многие характеристики которой не были рассекречены — сегодня корейцы поделились новой информацией, причем на этот раз о машине в исполнении для европейского рынка.


В Европе новинка будет продаваться под именем e-Niro. Как и в случае с Niro EV для корейского рынка, для электромобиля будет предложено две версии, отличающиеся мощностью двигателя и емкостью литий-полимерной тяговой батареи. Базовая версия получит батарею на 39,2 кВтч и электромотор мощностью 136 лошадиных сил и с 395 Нм крутящего момента. Вариант подороже располагает аккумулятором емкостью 64 кВтч и электродвигателем с отдачей 204 силы. Такой e-Niro будет разгоняться до 100 км/ч за паспортные 7,8 секунд.

Запас хода у топовой версии кроссовера по современной методике WLTP в смешанном цикле составляет 485 км, а в городском цикле e-Niro способен на одной зарядке преодолеть до 615 км! Для версии с базовой батареей запас хода в смешанном цикле равен 312 км. Сообщается также, что при подключении к станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт подзарядка батареи e-Niro на 80% займет 54 минуты.


В европейской продаже e-Niro должен появиться до конца текущего года. Больше подробностей о машине Kia раскроет в дни работы Парижского автосалона.

 
 
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В европейской продаже e-Niro должен появиться до конца текущего года. Больше подробностей о машине Kia раскроет в дни работы Парижского автосалона.
 
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