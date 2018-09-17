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Азаренко вышла в 3-й круг турнира в Токио

18.09.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в 3-й круг турнира серии «Премьер» в Токио с призовым фондом 799 тысяч долларов.

В поединке 1/16 финала Виктория Азаренко (№ 63 рейтинга WTA) взяла верх над японкой Куруми Нарой (№ 125) — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

В начале встречи белоруске было непросто выдерживать напор японки, которая захватила лидерство (2:1). Но после брейка Виктория взяла ход игры под контроль и, выиграла 4 гейма подряд (5:2).

Но японка сдаваться не собиралась и вернула интригу, сократив отставание до минимума (5:4). Упорная борьба в десятом гейме докатилась до 40:40 и завершилась в пользу Азаренко, которая все же вырвала первый сет.

Во второй партии агрессивность японки позволила ей вырваться на два гейма вперед (3:1). Но затем Виктория взяла себя в руки. После обратного брейка (2:3) и активного начала в шестом гейме Азаренко сравняла счет (3:3).

Куруми Нару это не сломило, и она опять захватила лидерство (4:3). Впрочем, ненадолго. Виктория выиграла два гейма кряду (5:4), а в следующем имела матчбол на своей подаче, но не сумела его реализовать (5:5). Эмоциональное перетягивание каната в 11-м гейме, который длился около 10 минут, завершилось в пользу Азаренко.

Решающий для себя 12-й гейм белоруска начала мощно (30:0, 40:15), но попаданием в сетку смазала удар, который мог оказаться победным — и в итоге Нара отыграла три матчбола (40:40)! И снова нервная концовка, которую белоруска после длительного розыгрыша завершила точным кроссом. 7:5 — и Азаренко оформила-таки пропуск в 3-й круг.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко вышла в 3-й круг турнира серии "Премьер" в Токио с призовым фондом 799 тысяч долларов.
 
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