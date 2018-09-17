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Под Минском предложили очередную партию дачных участков. Начальная цена - от 3100 рублей

18.09.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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Сельсоветы выставили на аукцион очередную партию дачных участков в Минском районе. Всего тринадцать наделов, со стартовой ценой от 3,1 тысячи рублей.


Фото: TUT.BY

В садовом товариществе «Белмонэф» (Горанский сельсовет, 30 км от Минска в сторону Аксаковщины) на торги предложили три участка, которые не удалось продать на аукционе, что прошел в конце августа. Наделы по 10−14 соток с электричеством и водопроводом предлагаются с начальной ценой 7 и 9 тысяч рублей.

Повторно будут продаваться с аукциона и участки в СТ «Полевой-2» (Папернянский сельсовет, недалеко от Минского моря) — два надела по 11 и 13 соток, с начальной ценой 25 и 29 тысяч рублей соответственно. В СТ есть вода, электричество, газ.


Изображение: rlt.by

Остались невостребованными с прошлого раза и самые дешевые предложения — два участка по 8 соток в СТ «Холмы» (Шершунский сельсовет, 6 км от МКАД-2). Начальная цена лотов — 3,1 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электричество

Из свежих предложений — три участка в СТ «Ручеек» и один в СТ «Малиновка» от Лошанского сельсовета. Дачный поселок находится возле второй МКАД. Стартовая цена наделов — 3,4−4,6 тысяч рублей. Из коммуникаций в СТ есть электричество.


Изображение: rlt.by

Аукцион состоится 12 октября в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы принимают до 8 октября включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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