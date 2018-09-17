СК Беларуси и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве





Следственный комитет Беларуси и МВД России подписали во вторник, 18 сентября, в Новополоцке соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации было подписано в Новополоцке во вторник, 18 сентября. От белорусской стороны свою подпись на документе подставил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, российскую сторону представлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что «основными направлениями сотрудничества, согласно подписанному документу, являются организация и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьба с организованной преступностью на территории Союзного государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также подготовка и повышение квалификации кадров для органов предварительного расследования двух стран».

По данным пресс-службы, соглашение предусматривает такие формы сотрудничества как обмен информацией, опытом работы и оказание содействия при проведении доследственных проверок, проведение ознакомительных визитов, стажировок, совместных мероприятий и научных исследований.

«Это соглашение имеет для нас немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Российскую Федерацию, – приводит пресс-служба слова Носкевича. – Подписание этого документа позволит сотрудничать с министерством внутренних дел Российской Федерации в различных сферах, укрепит наши отношения и будет способствовать дальнейшему их развитию».