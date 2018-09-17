ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК Беларуси и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве

18.09.2018 15:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
СК Беларуси и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве

Следственный комитет Беларуси и МВД России подписали во вторник, 18 сентября, в Новополоцке соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

"Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации было подписано в Новополоцке во вторник, 18 сентября. От белорусской стороны свою подпись на документе подставил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, российскую сторону представлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что «основными направлениями сотрудничества, согласно подписанному документу, являются организация и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьба с организованной преступностью на территории Союзного государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также подготовка и повышение квалификации кадров для органов предварительного расследования двух стран».

По данным пресс-службы, соглашение предусматривает такие формы сотрудничества как обмен информацией, опытом работы и оказание содействия при проведении доследственных проверок, проведение ознакомительных визитов, стажировок, совместных мероприятий и научных исследований.

«Это соглашение имеет для нас немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Российскую Федерацию, – приводит пресс-служба слова Носкевича. – Подписание этого документа позволит сотрудничать с министерством внутренних дел Российской Федерации в различных сферах, укрепит наши отношения и будет способствовать дальнейшему их развитию».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси и МВД России подписали во вторник, 18 сентября, в Новополоцке соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси хотят пересмотреть взносы в ФСЗН. Как различаются отчисления в нашей и других странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика