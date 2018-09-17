Румаса в Банке развития сменила Татьяна Сосновская





Татьяна Сосновская стала исполняющей обязанности председателя правления Банка развития, сообщает пресс-служба банка.

Татьяна Сосновская закончила нархоз. С 1993 года проработала в структуре «Белагропромбанка». В руководстве Банка развития Сосновская работает с 2011 года. Сначала она занимала должность заместителя председателя, затем была первым замом.

Напомним, бывший глава Банка развития Сергей Румас в августе был назначен премьер-министром.