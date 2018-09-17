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Румаса в Банке развития сменила Татьяна Сосновская
18.09.2018 14:23 — Разное | Ежедневник
Татьяна Сосновская стала исполняющей обязанности председателя правления Банка развития, сообщает пресс-служба банка.
Татьяна Сосновская закончила нархоз. С 1993 года проработала в структуре «Белагропромбанка». В руководстве Банка развития Сосновская работает с 2011 года. Сначала она занимала должность заместителя председателя, затем была первым замом.
Напомним, бывший глава Банка развития Сергей Румас в августе был назначен премьер-министром.
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Татьяна Сосновская стала исполняющей обязанности председателя правления Банка развития, сообщает пресс-служба банка.
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