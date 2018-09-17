«Труд — это радость»

Таким девизом руководствуется один из лучших молодых механизаторов СЗАО «Горы» Сергей Бондарев. Он дипломированный оператор-наладчик станков с программным управлением. Но увлечение техникой и любовь к сельскому труду оказались сильнее. И ничуть не жалеет, что 8 лет назад сделал выбор в пользу работы в родном сельхозпредприятии. С гордостью говорит: «Я сельский житель, и другим себя не представляю». Какой ни возьми вид работ, универсальный механизатор Сергей Бондарев ответственно относится к порученному делу и добивается отличных результатов. В нынешний сезон полевых работ его стихия — заготовка кормов.





На снимке: А. Почтовый, С. Бондарев, Ю. Гапеенко, Н. Бондарев.

На этой неделе в СЗАО «Горы» приступили к уборке кукурузы на силос. Сергей Бондарев управляет кормоуборочным комбайном «Ягуар» и признается, что убирать такую «королеву полей» — одно удовольствие. Настоящий лес 2,5-3-метровых мощных стеблей, действительно, впечатляет. А рядом ровно «постриженные» участки.

Доволен результатами своего труда и главный агроном Александр Почтовый. Весенняя посевная и нынешняя уборочная кампании для него особые. Первая «проба пера» в должности главного технолога полей. Причем двадцатипятилетний парень, выпускник БГСХА, — самый молодой главный агроном в районе. В его руках замечаем солидный именной ежедневник. Его перед началом посевной с пожеланием добиться больших результатов презентовал Александру председатель райисполкома Сергей Кулагин.

В этом году в СЗАО «Горы» «королева полей» занимает 1065 га на силос и 80 га на зерно. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличили на 200 га. И не прогадали. Урожайность кукурузы пока на не самых лучших участках — 255 ц/га. Планируют заложить в сенажные траншеи на предстоящую зимовку 27500 т кукурузного силоса для 7-тысячного поголовья хозяйства. Ежедневно кормовые запасы пополняются на 450-500 т. Уже есть 2389 т кукурузного силоса.

По словам Светланы Фесиной, заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, темпы работ для первых дней хорошие, но в последующем их предстоит ускорить, чтобы до 1 октября завершить уборку кукурузы и закладку сенажных траншей.

Свой рабочий день Сергей Бондарев начинает с основательной подготовки кормоуборочного комбайна, где особое место занимает автоматическая заточка ножей, которые должны быть острыми. «Самое главное в нашем деле — внимательно следить за качеством уборки, чтобы высота резки не превышала 4 см, — говорит Сергей. — Техника очень удобная. На компьютере видно, сколько убрано гектаров, есть ли технические неисправности. Что лучше убирать: травостой или кукурузу? Мне больше нравится убирать, конечно, кукурузу, особенно такую хорошую: густую, высокую, «шишки», или початки, с крепкими семенами». Каждый день Сергей Бондарев скашивает по 30 га, и в его активе уже есть 700 т. Всего же на счету механизатора более 16 тыс. т заготовленных кормов.

Уборка идет с применением консерванта. Скошенные растения в механизмах комбайна превращаются в мелкую зеленую душистую массу, которая с бункера сыплется в прицеп трактора. На перевозке к траншеям на этом поле задействованы Николай Бондарев, Юрий Гапеенко. Николаю Афанасьевичу перевозить кукурузную массу особенно приятно: весной он занимался ее посевом. На траншее идет трамбовка массы, которая превратится в силос. Качественные корма — прочная основа для будущего молока.

Одновременно земледельцы СЗАО «Горы» в 2-сменном режиме ведут сев озимого клина.

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Дмитрия МАХОМЕТА.