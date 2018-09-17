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Детская мечта сбылась

18.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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14 сентября дирижеру народного духового оркестра Центра студенческого художественного творчества УО «БГСХА» Василию Григорьевичу Молочко исполнилось 60 лет.

Детская мечта сбылась

Из шестидесяти прожитых лет тридцать три приходятся на Горки и непосредственно на сельскохозяйственную академию. Сюда он приехал в 1985 году по направлению после окончания Минского института культуры. В восьмидесятые годы в академии почти на каждом факультете были духовые оркестры, а единого вузовского коллектива не было. С приходом В. Г. Молочко эта проблема была снята…

В оркестре играют студенты, преподаватели, рабочие, служащие академии. За высокие достижения в жанре духовой музыки, творческое развитие национальных культурных традиций и активную концертную деятельность в 1996 году оркестру было присвоено почетное звание «народный коллектив». Духовой оркестр под руководством Василия Молочко является постоянным участником праздничных, торжественных мероприятий академии, города, района, а также многих респуб­ликанских и областных.

Оркестр неоднократно становился лауреатом различных высоких конкурсов и фестивалей, победителем Республиканского конкурса студенческого творчества «Арт-вакацыi». Все достижения коллектива связаны с работой В. Г. Молочко, который со дня создания оркестра является его бессменным руководителем.

Василий Григорьевич родился в г. п. Туров Житковичского района Гомельской области в семье служащих. Отец, Григорий Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, работал в местном райпотребсоюзе, мать, Анастасия Яковлевна — продавцом в магазине. В семье воспитывались четверо детей: старшая дочь Нина, сын Василий и младшие Татьяна и Анатолий. Семья была дружная. Родители воспитывали детей трудом и были образцом отношений отца и матери. Родители помогли всем детям получить хорошее образование. Василий Григорьевич отмечает, что на духовное воспитание детей оказала большое влияние папина мама, бабушка Ксения, которая была верующей.

В семье никто не был музыкантом, склонность к музыке проявилась только у Василия, но музыкальным слухом и голосом обладали все. Василий Григорьевич говорит, что когда они собираются за праздничным столом в семейном кругу, поют все, и получается хорошее звучание. Наверно, это не случайно, ведь говорят, что Туровщина является певческим краем Беларуси.

Во время учебы в школе Василий Молочко увлекался чтением книг, любимыми предметами были биология, химия, пение, физкультура. В Турове при Доме культуры в то время был сильный духовой оркестр. Василию нравилась игра оркестра, и он с детских лет мечтал играть в таком коллективе. С пятого класса принял решение поступить в музыкальную школу по классу трубы. Учителем по специальности у него был Петр Прокофьевич Шаповалов, ветеран Великой Отечественной войны, который сам играл в военном духовом оркестре.

П. П. Шаповалов был хорошим специалистом, и как человек был добродушным, любил детей, и все окружающие его любили и уважали за доброту и порядочность. Он привил Василию любовь к духовой музыке. Во время учебы в музыкальной школе Вася Молочко играл в духовом оркестре Туровского Дома культуры.

После 9 класса паренек окончательно решил связать свою жизнь с музыкой и поступил в Гомельское музыкальное училище. Учеба здесь давалась легко, но были и сложности. В течение дня было очень много общих и индивидуальных занятий, репетиции в трех оркестрах и различные выступления.
В. Молочко был способным музыкантом, и его пригласили играть в духовом и симфоническом оркестрах училища, а еще в штатном духовом оркестре
г. Гомель.

Молочко успешно окончил училище и получил направление в консерваторию. Но он решил отслужить в армии, а потом продолжить учебу на факультете военных дирижеров в Москве. Служба проходила в духовом оркестре Минского гарнизона. Как опытному музыканту, дирижер оркестра майор Астахов поручал Василию Молочко репетиционную работу с молодыми музыкантами. Василий Григорьевич говорит, что с точки зрения роста исполнительского мастерства служба в армии дала многое.

Постоянно играя в хорошем коллективе, у меня была возможность повышать свою квалификацию. Кроме повсе­дневных репетиций и участия в других мероприятиях мы выступали в различных праздничных концертах в Минске и Борисове. Обслуживали праздничные парады в составе сводного духового оркестра Минского гарнизона. Мне предлагали остаться на сверхсрочную службу, но этого не было в моих планах. Решил учиться дальше, — вспоминает Василий Григорьевич.

После службы в армии он поступил на подготовительное отделение Минского института культуры, а через год стал студентом этого вуза. Ему, уже имеющему специальное музыкальное образование и опыт игры в хороших оркестрах, было проще, чем другим, сочетать учебу и работу. Во время учебы в институте работал преподавателем факультета общественных профессий и руководителем духового оркестра  Минского радиотехнического института (в настоящее время —  БГУИР).

После первого курса Василий сделал предложение стать женой своей землячке Нине Тимошенко. Они дружили со школьных лет. И когда Нина заканчивала Минский технологический техникум, они решили пожениться. До сих пор счастливы в браке, у них двое взрослых детей, есть внуки.

На первых порах работы в академии были определенные трудности. Репетиционный класс находился в подвале, позже его перенесли на третий этаж Дворца культуры. Много пришлось работать над его подготовкой к возможным репетициям. Зато не было трудностей с отбором в оркестр, был даже конкурс. Василий Григорьевич говорит, что сегодня с этим гораздо сложнее.

В конце прошлого столетия в Горках было два сильных духовых оркестра (районного Дома культуры и академический), но между ними не было конкуренции. Наоборот, присутствовали взаимопонимание, поддержка. С успехом оба оркестра участвовали в различных конкурсах и мероприятиях.

О сегодняшних буднях В. Г. Молочко говорит так:

— Сейчас мало приходит подготовленных музыкантов. Стараюсь решать эту проблему через работу в гимназии, где занимаюсь с ребятами. Некоторые из них поступают учиться и в БГСХА. Имеют место и финансовые проблемы, поэтому сложно идет обновление музыкальных инструментов. Но благодаря огромному желанию участников оркестра играть, коллектив сохраняется, понемногу обновляется и даже выступает неплохо. А еще я признателен и благодарен всем, кто помогал в моем становлении музыканта, дирижера, кто помогает и сегодня сохранять и приумножать традиции духовой музыки.

Начальник Центра студенческого художественного творчества Г. К. Богданович  с теплотой говорит о юбиляре:

— Хорошо знаю Василия Григорьевича с 1986 года. Он отличный специалист, постоянно добивающийся высоких результатов в творчестве. Успешно пропагандирует свой жанр. Тактичен, доброжелателен с участниками коллектива, другими работниками. С ним приятно работать. Пожелание одно: покрепче здоровья, и многих лет работы в коллективе.

От всех коллег Василия Молочко и тех, кто его знает, общие пожелания юбиляру: доброго здоровья и творческого долголетия.

Андрей ПУГАЧ,

руководитель любительского

народного объединения

«Парнас» ЦСХТ УО «БГСХА».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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14 сентября дирижеру народного духового оркестра Центра студенческого художественного творчества УО «БГСХА» Василию Григорьевичу Молочко исполнилось 60 лет. Из...
 
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