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Следственный комитет Беларуси и МВД России договорились сотрудничать

18.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Следственный комитет Беларуси и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла городе Новополоцке (Витебская область), передает «МИР 24».

Как сообщается, документ предусматривает такие формы сотрудничества, как обмен информацией, опытом работы и оказание содействия при проведении доследственных проверок, проведение ознакомительных визитов, стажировок, совместных мероприятий и научных исследований.

От Беларуси свою подпись на соглашении поставил председатель Следственного комитета Иван Носкевич, российскую сторону представлял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Это соглашение имеет для нас немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Российскую Федерацию», – указал Носкевич.

По его словам, документ позволит белорусскому СК взаимодействовать с МВД России в разных сферах, кроме того, соглашение укрепит отношения и поспособствует их развитию.



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Соответствующее соглашение стороны подписали в Новополоцке. Документ предусматривает такие формы сотрудничества, как обмен информацией, опытом работы и оказание...
 
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