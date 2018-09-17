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Следственный комитет Беларуси и МВД России договорились сотрудничать
18.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Следственный комитет Беларуси и МВД России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла городе Новополоцке (Витебская область), передает «МИР 24».
Как сообщается, документ предусматривает такие формы сотрудничества, как обмен информацией, опытом работы и оказание содействия при проведении доследственных проверок, проведение ознакомительных визитов, стажировок, совместных мероприятий и научных исследований.
От Беларуси свою подпись на соглашении поставил председатель
«Это соглашение имеет для нас немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Российскую Федерацию», – указал Носкевич.
По его словам, документ позволит белорусскому СК взаимодействовать с МВД России в разных сферах, кроме того, соглашение укрепит отношения и поспособствует их развитию.
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Соответствующее соглашение стороны подписали в Новополоцке. Документ предусматривает такие формы сотрудничества, как обмен информацией, опытом работы и оказание...
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