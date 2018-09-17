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Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?

18.09.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?
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Отзеркалить цвет глаз

«Ура! Гуру снова едет к нам!», «Наконец-то Кашпировский возвращается!», «Люблю его с 89-го года, он же меня от всего вылечил!» — примерно такими фразами пестрят соцсети и аккаунт экстрасенса в Инстаграме с середины лета. Кашпировского везде ждут.

За последние пять лет он гастролировал в Барнауле трижды: две недели в ноябре 2013 г., потом «по многочисленным просьбам и чаяниям» снова прилетел в гостеприимный город в 2016 г., и вот новый тур — с середины августа по 9 сентября. Пустых залов у известного гостя не было никогда, но в этом году ряды фанатов поредели: в предыдущие заезды, как утверждают очевидцы, яблоку было негде упасть. И зал, и балкон были переполнены, опоздавшие стояли в проходах и сидели на полу. В этот раз балкон не был задействован, а зал наполнялся максимум на 2/3.

Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому? По мотивам Кашпировского и Чумака. На ТВ стартовал сериал «Чудотворец»

Но тем не менее увидеть «народного целителя» и человека, который может избавить чуть ли не от всех болезней, на Алтае собрались как пенсионеры, так и люди среднего возраста. Многие взяли с собой детей. Собственно, почему бы и нет? В день проходили две бесплатные и одна платная встречи. Правда, бесплатные встречи с Кашпировским включают в себя только обсуждение со своими почитателями абстрактных вещей. А уже на платной целитель обещает избавить людей от недугов, погрузить в гипноз и расслабить. Впрочем, кажется, мы такое уже видели — 29 лет назад, в 1989 г., шесть сеансов телепсихотерапии по Центральному телевидению покорили Советский Союз. Тогда Кашпировский обещал избавить пациентов от храпа, лишнего веса, морщин, вылечить от аллергии, варикоза и остеохондроза, помочь забыть о цистите и пр.

И вот в Барнаул съехались жители Новосибирска, Омска, Тюмени, Челябинска, Кемерова и Северного Казахстана. Кого здесь только не увидишь! Например, 37-летняя Светлана П. пришла на выступление Кашпировского по просьбе бабушки. «Она далековато от Барнаула живёт. Попросила сходить, мол, от тебя не убудет, а вдруг через тебя и мне чем поможет. Пришла... Авось и правда поможет?» — надеется женщина.

Собравшиеся, как правило, искренне верят, что Кашпировский, а не традиционная медицина избавит от всех болезней. Собирающимся на концерт-сеанс настоятельно рекомендуется захватить с собой зеркало и косынку. Правда, нужны они вовсе не для лечения, а чтобы продемонстрировать всем таланты целителя. Так, при помощи зеркала собравшиеся под руководством Кашпировского пытались изменить цвет глаз. Но получилось это сделать далеко не у всех. «Прекратите болтать! — цитирует психотерапевта местный журналист, присутствовавший на одном из сеансов. — Ваша ошибка в том, что вы много болтаете. Корень ваших проблем — только вы и ваш длинный язык. А я бабушек удовлетворял в их желании иметь портрет внучки или внука на радужке!»

Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?
Воскрешающий живых. Куда пропал Анатолий Кашпировский?
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Следом за чудесным преображением глаз у половины участников гость берётся избавить присутствующих от аллергии прямо сейчас, на глазах у остальных. Нашлось в Барнауле 4 аллергика: один не переносит помидоры, второй — солнечный свет, третий — духи, а четвёртый — таблетки. И — чудо! Всё, что нужно было сделать страдающим много лет от аллергии людям, — упасть под действием гипноза от Кашпировского и... засунуть в рот раздражитель. Всего три минуты, и пациенты признаются — аллергии будто не было!

Заканчивал Кашпировский одно из своих выступлений в Барнауле ценным советом избавления от пародонтоза: «Крупицу соли в рот на ночь кладёте в то место, где болезнь. Утром чистите зубы — и всё». Видимо, в ХХI веке иного способа вылечить раздражение околозубной ткани нет.

Кстати, тут же после выступления можно было и купить чудотворную соль — всего за 200 руб. А надёжнее — приобрести вместе с ней фотографию Кашпировского (ещё 200 руб.) и диск с видеозаписью его выступления почему-то в Омске (1000 руб.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.03.2018, Алматы#almaty #kazakhstan #repost #a #m #k

Публикация от Кашпировский (@anatoly_kashpirovskiy)

Сеанс психомагии почти 30 лет спустя: всё так же — от аллергии, варикоза, морщин и цистита.

Все не ошибаются?

Деятельность Кашпировского сегодня продолжается настолько активно, что психотерапевт гастролирует со своими выступлениями и за границами России. Ближайшая зарубежная поездка у него намечена на декабрь — в Израиль. Более того, любимец приверженцев нетрадиционной медицины регулярно использует канал на Youtube и собственный профиль в соцсетях. Сам Кашпировский легко объясняет такую активность почти в 80 лет. «Меня тянет к людям, потому что они меня учат. Учат. Одно дело, что я им преподаю уроки, а они мне тоже преподают урок. Сколько бывает случаев, которые заставляют думать, где-то что-то менять. Потому для меня это пища, богатство в моральном плане», — признался он в одном из интервью.

Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?
Анатолий Кашпировский: «Экстрасенсов вообще нет в природе!»
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Собственно, судя по комментариям пользователей на его сайте и в соцсетях, люди готовы отдавать ему свою любовь безгранично, несмотря на миллионы скептиков. Здесь и те, кто благодарит его за избавление от аллергии на кофе, и те, кто просто называет его «недосягаемым человеком», и даже те, кто избавился от изжоги... просто посмотрев эфир Кашпировского на одном из интернет-ресурсов.

«Люди всегда хотели и хотят волшебных таблеток от всех проблем, ищут простых решений и этим очень помогают мощным гуру типа Кашпировского, — комментирует феномен народного целителя Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?психолог Анна Хныкина. — Но здесь практически всегда работает эффект толпы, когда 70% всей работы делает лишь присутствие единомышленников. Мастерство же ведущего такой толпы только в том, чтобы правильно её направлять. Тогда уже подогретый эффект веры в чудо увеличивается за счёт мыслей зрителей: «Так много людей ошибаться не могут! Он точно волшебник!»

По словам эксперта, на самом же деле люди, которые хотят волшебства, снять быстро тревогу или забыть хотя бы на время о насущном, всегда подвержены влиянию экстрасенсов, гипнотизёров и др. «Часто такие люди глубоко несчастны, у них опустились руки, и всё, что они хотят, — переложить ответственность за свою жизнь на других, более сильных людей», — подытоживает Анна Хныкина.


Иногда он возвращается. Кто и зачем снова идёт за помощью к Кашпировскому?
Полстраны уложил... Анатолий Кашпировский - о «воскрешении живых» и гипнозе
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Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, которому недавно исполнилось 79 лет, опять на гребне успеха: его выступления снова собирают залы.
 
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