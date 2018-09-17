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Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?

18.09.2018 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. © / Георгий Зотов / АиФ

38-летний житель города Хюэ Фыонг Минь уже 11 лет как состоит в Коммунистической партии Вьетнама. Он работает реставратором старинной крепости в центре Хюэ и заверяет: у него дома на стене открыто висит портрет последнего вьетнамского императора — Бао Дая, свергнутого в 1945 году в ходе «августовской революции». Я искренне удивляюсь: как же так? Согласно марксизму-ленинизму, «государи-императоры» — это кровавые эксплуататоры трудящихся. «Ничего подобного, — обижается Фыонг Минь. — Уважаемый Бао Дай любил наш народ, и товарищ Хо Ши Мин после отречения назначил монарха „верховным советником“ в правительстве коммунистов».

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Правда, сотрудничество не сложилось. В семидесятые годы, уже после объединения Вьетнама, Бао Даю предлагали пост вице-премьера и должность секретаря ЦК, если тот вступит в компартию, но император наотрез отказался. Он умер в 1997 году в эмиграции во Франции, и сейчас поднимается вопрос о перезахоронении экс-государя на родине. Вспоминается и опыт Китая — бывший император страны Пу И, отсидев при Мао Цзэдуне 10 лет в лагере, был выпущен на свободу как «перевоспитавшийся», работал в автомастерской, входил в Народный совет КНР и пользовался всеобщим уважением. У нас же бывшего царя Николая Второго 100 лет назад расстреляли вместе со всей семьёй. Может, азиатские страны поступают правильно, уважая своих бывших лидеров, а не подвергая их после смерти постоянным проклятиям?

Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?
Хо Ши Мин на шопинг- молле. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Коммунистический принц

— Есть и ещё один случай, — рассказывает вьетнамский историк Ван Нгуен Тхонг. — В 1916 году император Вьетнама Зуи-тан Фе-де призвал народ восстать против французских колонизаторов. Его арестовали и отправили в ссылку в Африку. Через тридцать лет, испугавшись коммунистов Хо Ши Мина, французы решили вернуть экс-государя обратно, но тот погиб в авиакатастрофе. В 1987 году, ещё во время существования СССР, останки Зуи-тана торжественно перезахоронили в гробнице вьетнамского города Хюэ. Брата императора, доставившего тело, приветствовали толпы, размахивая красными флагами. Сейчас в социалистическом Вьетнаме многие улицы названы именем мятежного государя: пусть он и капиталист, но ведь хороший человек! Я считаю, Россия в 1918 году поступила неправильно, расстреляв Николая Второго. Нужно было дать человеку шанс перевоспитаться. Представьте, царь осознал бы свои ошибки и принял участие в строительстве коммунизма, вступив в партию большевиков. А затем и вовсе смог бы стать генсеком КПСС! Я не шучу. Если мазать чёрными красками каждый период своей истории, патриотизма не получится.

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Суан Фунг, инженер из Ханоя, пять лет назад основал на работе любительский «кружок» по изучению истории Вьетнама. Стол в его квартире украшен жёлтым флажком с широкой красной полосой посередине — штандарт династии Нгуенов, правивших страной с 1802 по 1945 год (с 1885 года лишены реальной власти французскими колонизаторами). «Я никогда не считал, что император буржуй, — объясняет Фунг, тщательно выговаривая русские слова. — Да, первые годы после революции всегда считается — прошлый режим страшный и гнилой, а впереди только солнце и счастье. Но что скажут про саму революцию ещё через 50 лет? Я был в России — и я вас не понимаю. Сначала утверждали, что царь плохой. Потом — Сталин вообще ужасный. Хрущёв — самодур. Брежнев — старый маразматик. Горбачёв предал страну. Ельцин — алкоголик. Это когда-нибудь кончится? Вы ещё не устали в себя плевать? Ведь была масса хороших моментов. Царь Николай победил огромный Китай с минимальными потерями, захватив Пекин при „восстании боксёров“, Сталин сокрушил Гитлера, и даже Ельцин не развалил Россию. Но вы это не цените». Другой знаток местной истории за ужином в «лапшевне» Ханоя вспоминает, как недавно ездил в Китай. «Мне рассказали — Пуцзе, наследник трона и брат последнего китайского императора, в 1978 году был избран в парламент КНР, а также входил в ЦК Компартии Китая, был одним из девяти самых важных людей в стране. Во Вьетнаме всё чаще звучат голоса — пусть принцы императорской фамилии вернутся назад и строят у нас социализм. Вы удивлены? Зря. Любой человек в жизни ошибается».

Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?
«Запретный город». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Дедушка, перегибы и буддизм

Умерший в 1969 году президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин похоронен в мавзолее в центре Ханоя, он изображён на денежных купюрах, всюду на зданиях висят портреты улыбающегося дедушки с бородой. Вьетнамские историки, восхваляя «отца независимости», деликатно обходят факт — тот провёл неудачную аграрную реформу, отбросив сельское хозяйство в каменный век, сотнями закрывал буддийские монастыри. Сейчас изрядное количество земель вернули прежним владельцам из зажиточных крестьян, монастыри получают государственное финансирование и дотации на реставрацию, а Хо Ши Мина дружно славят за создание «вьетнамского марксизма-ленинизма с патриотизмом, любовью к стране и духовностью». Нынешнее правительство считает: ошибки при его власти были, но прямо вот микроскопические. То же самое — и с Мао Цзэдуном. Лицо «великого кормчего» красуется на китайских банкнотах всех достоинств, в честь «председателя Мао» до сих пор сочиняются гимны, а цитаты вроде «ибу ибуди дада муди» — «шаг за шагом идём мы к великой цели» наизусть заучивают школьники. Гибель миллионов китайцев при культурной революции названа «ошибками и перегибами», на которые сам «великий кормчий», как гений, «имел полное право».

Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?
Сад-гробница Ты-дыка. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Голодали, но он молодец»

— Это великий государь! — искренне восторгается учительница из Хюэ Хань Нгуен, провожая меня по саду с гробницей императора Ты-дыка, упокоившегося в 1883 году. — Со своим последним вздохом он проклял французских захватчиков. Очень хороший мужчина! Раньше в наших учебниках писали — Ты-дык противился модернизации, угнетал христиан, казнил испанского епископа. А теперь критику убрали. Ведь что плохого в проведении независимой политики? Америка сейчас навязывает по всему миру свою демократию, так же и Франция пыталась подчинить Вьетнам — вот вьетнамцы и сопротивлялись, как могли. Император — молодец. Правда, при нём крестьяне умирали от голода... но надо учесть ситуацию XIX века, тогда риса на всех хватить не могло.

Царь стал бы коммунистом. Почему во Вьетнаме уважают историю, а у нас нет?
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По улицам Ханоя бежит стайка пионеров с красными галстуками, у одного мальчика в руках книга «Борцы с колониализмом». На обложке изображены коммунист Хо Ши Мин и император Зуи-тан. Вы знаете, в такой политике есть зерно истины. Вьетнам и Китай почитают все периоды своей истории: даже те, кои считают неудачными, и уважают своих лидеров. У нас зато почитаешь газеты, посмотришь телевизор — что ни отрезок времени, то мрак и ужас, а правители один хуже другого. Хотя в том же Египте давно никто не разбирается, хороши ли фараоны, лежащие в пирамидах: они стали частью истории. Мы всегда делимся на славянистов и западников, красных и белых, поклонников Сталина и Хрущёва, либералов или сторонников власти, ввязываясь в бесконечные споры о прошлом. Напрасно. Надо помнить — страна у нас одна, с общей историей. Бесконечно купать её в грязи — не слишком-то достойное поведение для жителей великого государства.

 
 
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В КНР брат экс-императора вступает в ряды коммунистов, вьетнамцы не считают свергнутого монарха буржуем, будучи уверены: главное — любовь к своей Родине. И только в...
 
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