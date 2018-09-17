

Леонид Заико. Фото: belgazeta.by

У белорусов появится еще один вид коммунальных расходов: оплату за тепловую модернизацию жилья решили переложить с государства на граждан.Уже готов проект указа Лукашенко, согласно которому за среднюю двухкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров ее владелец будет платить дополнительно, сверх «коммуналки», около 25 рублей в месяц.При этом раньше дома утеплялись за счет капремонта, на который средства отчислялись годами и десятилетиями. Что будет с этими деньгами? На вопросыотвечает руководитель аналитического центра «Стратегия»- Со стороны ЖКХ – это такие невротические реакции на фоне тупиковости его политики. Собирать деньги в «никуда» в данном случае – это абсолютнейшее, чисто белорусское изобретение.Я лично занимался – не в Беларуси, в другой стране – тепловой модернизацией жилища. Этот процесс выглядит предельно просто и недорого: ставится собственный газовый котел вместо централизованной системы отопления.А все эти мелкие подергивания от ЖКХ говорят только о профессиональной неспособности коммунальщиков делать что-то полезное.На самом деле 49% тепла в Беларуси теряется в обычных трубах, которые идут от тепловых станций. Это устаревшая советская система, призрак коммунизма. Тогда же была создана идиллическая картина: отопление в дома идет от больших станций, где умные инженеры в белых халатах постоянно смотрят на осциллографы и нажимают кнопки.Белорусам необходимо модернизовать в этой сфере только одно: обрезать трубы централизованного отопления и поставить собственные газовые котлы.А в ЖКХ никакой новый сбор не надо платить. Это – дурь чиновников, лоббистские подпрыгивания коммунальщиков. Они – самая слабая часть белорусского хозяйства. В коммунальщики шли только двоечники и троечники. Они теперь и командуют, придумывая какой-то сбор на «тепловую модернизацию».- Они растворились во всеобщей, всебелорусской дури системы управления. Это такой феномен.Чиновники годами и десятилетиями пытаются делать из простых людей дураков. Не только ЖКХ этим занимается. Минтранс пытается делать дураков, например, из пассажиров общественного транспорта.Тем же занимается и ЖКХ. Изначально от них надо было потребовать вводить индивидуальные накопительные счета для граждан. На эту задачу хватило бы девяти компьютеров на всю страну. И каждый человек знал бы, сколько у него там уже накоплено средств. Причем деньги эти оставались бы с ним и при смене жилья. Ты накопил 1000 долларов на таком счету – они переходят с тобой в другую квартиру. И человек сам решает, на что и когда их потратить. А вместо этого ЖКХ играет нам, как говорил Маяковский, «ноктюрн на флейте водосточных труб».Под этот «ноктюрн» происходит оболванивание людей: деньги собирают со всех, а потом какой-то чиновник решает, где провести капитальный ремонт. Как правило, это дома, где живет «мэр» города, или «полумэр», или «третьмэр». Система работает в волюнтаристском, лоббистском режиме. Вы можете платить всю жизнь – а у вас один раз кое-как покрасят стену желтым цветом, как в сумасшедшем доме.Нужны индивидуальные накопительные счета. Но это нет, потому что выпускники с золотыми медалями в ЖКХ работать не идут.- Все эти обещания были обычным враньем. Даже позволю себе сказать – надувательством. Даже сейчас цена киловатта на АЭС будет идти по 20 центов – это в 3,5 раза дороже, чем оно должно стоить. Аналогичную станцию строят в Турции – и турки сообщили, что у них показатель в 6 центов за киловатт.Что же касается энергетической модернизации, то, по моему убеждению, этим должен заниматься каждый. Как только начинает заниматься кто-то во власти – получается фарс и ограбление народа.А министерство коммунального хозяйства вообще надо закрыть без права переписки. Поскольку когда кто-то в правительстве начинает заниматься проектом всеобщего счастья и под это дело что-то «модернизировать», это заканчивается воровством, криминалом и откатами.Как только в Беларуси стали делать «энергетический коммунизм», сразу же получилась вселенская глупость.- Здесь имеет место, не побоюсь этого слова, полная идиотизация системы управления Беларусью. Власти демонстрируют «идиотизм в квадрате».Беспардонность и наглость ЖКХ в обворовывании людей растут из года в год и приближаются к тому, что делается в России.Там настолько открыто поднимают тарифы и выкачивают деньги из населения, что надо просто принимать крайние меры. Я поездил по России, посмотрел. С людей деньги берут – а потом строят себе дворцы, гостиницы и дома отдыха, как в Куршевеле.Перед последним «перевыборами» Путина даже российской власти стало понятно, что ЖКХ взорвет население. Тогда в Госдуму внесли срочно законопроект о переходе на прямые отношение между поставщиками услуг и населением.А в цивилизованном мире – Польше, Литве – это уже давно поняли. Там ЖЭСы уже давно стали ненужными. Коммунальные услуги населению предоставляют частные компании. Литовские компании уже работают не только у себя в стране, но дошли до России, Украины и даже Казахстана. А Беларусь так и остается заповедником «коммунальной мафии» от ЖКХ, этой вотчины вчерашних двоечников.- А ЖКХ уже заложило под Беларусь мину замедленного действия. Здесь творится неописуемое, эксплуататорское присвоение доходов трудящихся.Эта система должна быть, образно говоря, выжжена огнеметом.