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Могилевчанин пошел за грибами и умер

18.09.2018 14:01 — Разное | UDF  
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Фото: УВД Могоблисполкома
В лесах Горецкого района все еще ищут пенсионерку.

За выходные в лесах Могилевской области потерялись четверо грибников. Один вернулся домой сам, второго нашла поисковая группа и передала медикам. Пенсионерку из Горецкого района продолжают искать. А вот могилевчанина, который отправился за грибами в Шкловском районе, нашли мертвым, сообщили в УВД Могоблисполкома.

66-летний могилевчанин поехал за грибами утром 15 сентября вместе с родственниками. Они были в лесу возле деревни Подгайцы, когда мужчина пропал и не отвечал на звонки. Родственники вызвали милицию, и на следующий день в 16.00 труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на поле около деревни Плещеницы. Известно, что могилевчанин болел ишемической болезнью сердца.

Четвертые сутки в Горецком районе ищут 72-летнюю Надежду Павловну Кабешеву. Пенсионерка пропала из дома в деревне Маслаки 14 сентября — ушла в неизвестном направлении. По версии оперативников, пенсионерка могла пойти в лес: дома отсутствовали ее сапоги и корзина. В 2017 году женщина уже уходила из дома в лес за грибами на 2 дня и вернулась сама.

Могилевчанин пошел за грибами и умер

Фото: УВД Могоблисполкома

Приметы: рост 165−170 см, худощавого телосложения, волос средней длины темный с сединой. Особые приметы: носит очки.

Была одета: платок на голову бордового цвета, байка голубого цвета, штаны черные, сапоги резиновые синие.

Поиски 82-летнего пенсионера из деревни Зимник Горецкого района завершились успешно. В субботу, 15 сентября, он заблудился, но его нашла поисковая группа — мужчина лежал в поле в районе соседней деревни Тудоровка. Обессиленного пенсионера милиционеры передали врачам скорой помощи.

А 64-летний могилевчанин выбрался из леса сам. В пятницу он уехал из Могилева в Чаусский район за грибами. Звонил жене, сказал, что попал в болото, заблудился и опоздал на обратный поезд. Потом его мобильник был вне зоны действия сети, а точное местонахождение неизвестно. В субботу утром жена позвонила в милицию, но грибник вернулся домой сам.

 
Теги: Могилев
 
 
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В лесах Горецкого района все еще ищут пенсионерку.
 
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