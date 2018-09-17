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Лукашенко: "Если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, надо делать упор на Латвию"

18.09.2018 13:58 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Президент Беларуси назначил Василия Марковича послом в Латвии, сообщила пресс-служба главы государства. Маркович сменит в этой должности Марину Долгополову.

Александр Лукашенко отметил большой потенциал в развитии сотрудничества с Латвией. «Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект», — заявил Александр Лукашенко.

«Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила товарооборот с Латвией на 46,1% до 365,5 млн долларов. Экспорт вырос на 55,3% до 309,8 млн долларов.

 
 
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Президент Беларуси назначил Василия Марковича послом в Латвии, сообщила пресс-служба главы государства.
 
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