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Александр Лукашенко отметил большой потенциал в развитии сотрудничества с Латвией.заявил— подчеркнул Александр Лукашенко.Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила товарооборот с Латвией на 46,1% до 365,5 млн долларов. Экспорт вырос на 55,3% до 309,8 млн долларов.