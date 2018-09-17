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Приговор бизнесмену Муравьеву оставлен в силе

18.09.2018 13:56 — Разное | UDF  
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Александр Муравьев. Фото: TUT.BY
Минский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов и обвиняемого бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева на второй приговор (три года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Приговор суда Ленинского района по второму делу в отношении бизнесмена и инвестора «Мотовело» Александра Муравьева оставлен в силе, его апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Александр Муравьев в апелляционной жалобе указал, что приговор в отношении него незаконный и необоснованный, так как он не мог являться субъектом статьи 243 (Уклонение от уплаты налогов). Решением пленума Верховного суда эта статья УК применяется к «лицам, осуществляющим фактическое руководство» компанией.

При этом, подчеркивает Муравьев, решение вступило в силу после инкриминируемых ему событий (он был задержан в июне 2015 года и не мог управлять компанией, и, соответственно, уклоняться от уплаты налогов. — Прим. TUT.BY) и обратной силы не имеет. Более того, в суде свидетели не подтвердили, что он осуществлял «фактическое руководство» четырьмя белорусскими компаниями, доказательств такого руководства нет.

Свидетельские показания не в пользу Муравьева были получены от отдельных сотрудников на стадии предварительного следствия.

Адвокат Муравьева Игорь Крючков также отметил, что в суде первой инстанции не были допрошены свидетели, должностные лица «Мотовело» и дочерних предприятий; не изучались балансы Atec Trading, которая, по версии обвинения, создана в 2008 «как инструмент преступного умысла» — для уклонения от уплаты налогов в Беларуси.

Адвокат также указывал на то, что свидетели (в частности, свидетель Фокина) не подтвердили в суде свои показания на стадии предварительного следствия, заявили, что показания давали в состоянии стресса и подписывали протокол, не читая. В итоге причина противоречий так и не была выяснена.

«Никто из свидетелей в суде не подтвердил выводы следствия: все допрошенные руководители белорусских предприятий и их работники указывали на то, что именно директора осуществляли фактическое руководство», — подчеркнул адвокат, добавив, что речь идет даже о сотрудниках, у которых было неприязненное отношение к Александру Муравьеву.

Все показания о том, что Atec Trading осуществлял реальную деятельность, общался с поставщиками, заключал договоры на поставки, осуществлял платежи, не были приняты во внимание, заявил адвокат.

В ответ прокурор заявила, что все выводы и решение суда обоснованны. Муравьев «осуществлял фактическое руководство предприятиями через директоров, не осведомленных о характере своей деятельности». Прокурор также отметила, что Atec Trading была компанией-посредником, использованной для уклонения от уплаты налогов.

Апелляционное заседание проходило без участия Муравьева.

 
 
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Минский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Муравьева на второй приговор.
 
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