﻿ «Очень душевно и трогательно». Группа Naviband впервые выпустила клип на украинском языке. 21.by
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«Очень душевно и трогательно». Группа Naviband впервые выпустила клип на украинском языке

18.09.2018 15:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Группа Naviband выпустила клип на новую песню «Сумне море».

Музыканты исполняют композицию на украинском языке. Ролик на YouTube-канале артистов менее, чем за сутки, посмотрели более 6 тысяч раз.

Naviband:
Мы очень хотели дотронутся до ваших сердец.

Музыку песни написала Ксения Жук, а слова – Ксения вместе с Артемом Лукьяненко. Режиссером и оператором новой работы стал Антон Мамоненко. 

«Очень душевно и трогательно». Группа Naviband впервые выпустила клип на украинском языке
Фото: instagram.com/naviband

Поклонники группы с радостью встретили новый релиз артистов (орфография авторов сохранена).

«Атмосфера такая осенняя! То, что нужно. Очень душевно и трогательно»,

«В Беларуси очень часто погода пасмурная. И мне очень нравится, что в этой песне и клипе это так эстетично преподнесено (но смысл всей работы, естессно, не в этом, просто выражаю своё восхищение). В такой погоде ведь действительно есть своё особое очарование!»,

«Очень душевно и трогательно». Группа Naviband впервые выпустила клип на украинском языке
Фото: instagram.com/naviband

«Настолько сейчас песня в тему, что захотелось написать подробный отзыв. На повторе. Очень удачное время для премьеры такой песни. Интересная, не «простая», мелодия. Очень подходящая аранжировка. Несмотря на то, что песня ровная, характер больше напоминает повествование, историю, балладу, нет кульминации, но она создаёт атмосферу – и в клипе эту атмосферу тоже удалось передать и подкрепить. Образы природы, – ветра, дождя, моря, – как метафор любви очень в тему, текст прекрасен. И всё очень гармонично сочетается: текст, музыка и картинка клипа. Отличная работа, для ценителей точно не проходная. Спасибо большое за эту песню».

Naviband отметили, что рады такой реакции на эту композицию. «Мы благодарим вас за такую реакцию на эту работу. Мы счастливы читать каждый ваш комментарий».

«Очень душевно и трогательно». Группа Naviband впервые выпустила клип на украинском языке
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Naviband»

Группа готовится к туру по Украине, который состоится в октябре и ноябре. У Naviband много поклонников из Украины еще со времен участия артистов в конкурсе «Евровидение», где группа вышла в финал. Украинские фанаты активно поддерживают исполнителей в соцсетях и ждут группу с концертами.

В мае нынешнего года Ксения и Артем стали родителями.

У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома (читать далее).

 
 
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Новости Беларуси. Группа Naviband выпустила клип на новую песню «Сумне море». Музыканты исполняют композицию на украинском языке. Ролик на YouTube-канале артистов менее,...
 
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