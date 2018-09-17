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Легковушку отбросило на вентиляционный киоск около метро «Грушевка» в Минске. За рулём был бесправник

18.09.2018 15:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 18 сентября на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в вентиляционный киоск метро «Грушевка».

Легковушку отбросило на вентиляционный киоск около метро «Грушевка» в Минске. За рулём был бесправник

При неудачном перестроении 38-летняя водитель совершила столкновение с другой машиной, которую отбросило на металлическую конструкцию.

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось деблокировать из поврежденного авто 23-летнюю пассажирку. Девушку и водителя искореженной легковушки доставили в больницу.

К слову, выяснилось, что водитель пострадавшего авто не имел прав. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 18 сентября на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобиль вылетел...
 
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