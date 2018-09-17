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Депутаты отправили в три министерства законопроект о защите БЧБ-флага

18.09.2018 15:28 — Разное | KYKY  
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Депутаты Палаты представителей Елена Анисим и Анна Канопацкая и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова 18 сентября отправили в МВД и Минюст законопроект «Об использовании и охране первого государственного флага Республики Беларусь». К запросу приложили подписи граждан в его поддержку. Об этом Ковалькова сообщила на своей странице в Facebook.

12 сентября законопроект направили в Министерство культуры. Ольга рассказала «Радыё Свабода», что в законопроекте практически тот же текст, что весной представила Канопацкая. Автором того черновика назвал себя выпускник юрфака, который ведет telegram- и твиттер-каналы «Дунем, Марцінкевіч», но депутат это отрицает.

Как написала Ольга, «дадзены Закон рэгулюе прававыя асновы выкарыстання, папулярызацыі і аховы бел-чырвона-белага сцяга, які з'яўляецца першым дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь і мае асаблівае гістарычнае і духоўна-маральнае значэнне для нашай краіны».

Законопроект отправили в министерства в рамках стандартной процедуры: авторы должны запросить мнения о тексте у госорганов, которые они сами считают компетентными. Срок ответа – до 3 октября.

К законопроекте добавили обоснование с описанием того, как флаг принимался в качестве государственного и почему нужно его чтить. Также приложены сотни подписей в поддержку закона – их собрали во время Дня воли в Минске и чуть позже в регионах. Ковалькова напомнила, что в феврале лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич передал Минкульту больше десяти тысяч подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты Палаты представителей Елена Анисим и Анна Канопацкая и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова 18 сентября отправили в МВД и Минюст законопроект «Об...
 
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