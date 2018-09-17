Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко опубликовала романтичные фотографии с белорусским хоккеистом Матвеем Божко.



Фото: www.instagram.com/sabalenka_aryna/



Фото: www.instagram.com/sabalenka_aryna/

Матвей Божко — 22-летний белорусский защитник, выступавший в прошлом сезоне за «Динамо-Молодечно», БФСО «Динамо» и «Могилев». Этот сезон он начал в оршанском «Локомотиве». Хоккеист примечателен своими габаритами: рост — 200 сантиметров, вес — 106 килограмм.

С начала года Арина Соболенко провела 61 матч, в 40 из которых была лучше соперниц. Она является лидером сезона по количеству побед в трехсетовых поединках — 18. В августе в Нью-Хейвене Арина завоевала первый в карьере титул на турнирах WTA.

В августе Соболенко победила пять игроков из топ-10 мирового рейтинга: Каролину Возняцки, Каролину Гарсия, Каролину Плишкову, Юлию Гёргес и Петру Квитову.