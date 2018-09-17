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Редкий случай: пересаженные органы одного донора убили трех человек

18.09.2018 15:27 — Разное | Tut.by  
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У четырех человек развился рак молочной железы после того, как им пересадили органы донора с этой болезнью. Трое из них погибли. Описание случая опубликовано в журнале American Journal of Transplantation, кратко о нем рассказывает издание The Independent.


Фото: Reuters / Punit Paranjpe

Исследователи из Нидерландов и Германии описали случай женщины, которая умерла в 2007 году от сердечного приступа в 53 года. У нее не обнаружили никаких болезней, препятствующих донорству органов. Несколько тестов показали, что у нее не было признаков рака.

В результате ее сердце, легкие, две почки и печень пересадили пяти разным людям. Авторы описания случая не указывают, где конкретно жили и лечились пациенты. Донорские органы были переданы через организацию Eurotransplant, которая работает в восьми странах Евросоюза.

Реципиент, получивший сердце, скончался вскоре после операции от сепсиса, его иммунная система обратилась против нового органа или заражения. Остальные четверо столкнулись с онкологическими заболеваниями.

Через 16 месяцев после пересадки получательница пересаженных легких заболела раком молочной железы. ДНК-тест показал, что раковые клетки принадлежали не ей, а женщине-донору. Еще примерно через год она умерла.

Три других пациента, которые получили органы этого же донора, получили предупреждения от врачей и прошли обследования. Ни у одного из них не нашли рак. Однако позже у двух пациенток с донорской печенью и правой почкой, обнаружили злокачественные опухоли молочной железы, обе они умерли.

У 32-летнего мужчины, который прошел трансплантацию левой почки, тоже нашли раковые клетки молочной железы. Однако он удалил донорский орган, перестал принимать препараты, подавлявшие иммунитет, и прошел курс химиотерапии. В итоге уже десять лет у него нет никаких онкологических заболеваний.

Передача рака через пересадку органов — исключительно редкий случай. Авторы работы отмечают, что вероятность этого — от 1 на 10 000 до 5 на 100 000 случаев заболевания. Все доноры органов проходят множество обследований, медики в том числе изучают, болел ли раком кто-то в их семье. Однако всё предусмотреть невозможно.

Авторы описания случая полагают, что у женщины-донора могли быть «микрометастазы» — группы раковых клеток, которые распространяются от больного органа. Они слишком малы, чтобы их можно было обнаружить с помощью скрининга или визуализации.

«Этот экстраординарный случай указывает на смертельную опасность рака молочной железы, вызванного донором, и предполагает, что удаление донорского органа и восстановление иммунитета может вызвать полную ремиссию», — пишут авторы.

 
 
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Передача рака через пересадку органов - исключительно редкий случай.
 
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