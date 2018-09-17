Как все успевать: обзор приложений по тайм-менеджменту



Фото с сайта ht-portal.ru

Как не потонуть в списке дел, ни о чем не забыть и все успеть? Мы собрали для вас подборку бесплатных приложений по тайм-менеджменту, которые можно установить и на рабочий компьютер, и на мобильный телефон.

Для тех, кто любит, когда все «по полочкам». И не только.

Trello — управления проектами по японской методологии канбан-досок

У этого приложения простой и понятный интерфейс, который выстроен на основе японской канбан-доски. Она, как правило, разделена на три логические секции: «ожидание», «работа в процессе» и «завершенная работа». Сотрудники просто перемещают заметки в соответствующие секции в процессе выполнения задач.



Фото с сайта ru.wikipedia.org

Структура Trello также состоит из досок, электронных, которые разделены на списки с карточками. Работать с ними можно как онлайн, так и офлайн. Одна доска включает в себя несколько карточек, на которых пользователь распределяет задачи, привязывает их к календарю, оставляет комментарии и так далее (кликните на фото, чтобы увеличить).





Фото с сайта netology.ru

Одно из важных удобств программы в том, что она позволяет одновременно видеть все свои проекты на одной панели. Чтобы не запутаться в делах, рекомендуется выделять их разными цветами по проектам или степени важности.

С помощью приложения можно управлять как простыми, так и сложными проектами — назначать задачи себе и команде, писать эпические инструкции, обмениваться комментариями с коллегами, загружать фото и видео, файлы из Dropbox или Google Диска, добавлять чек-листы и много чего еще.

Приложение бесплатное и не содержит встроенной рекламы.

Any.do — удобный менеджер задач

Это приложение помогает спланировать повседневные дела. Можно добавлять новые задачи голосом, устанавливать напоминания по времени или месту, делиться списком дел, синхронизировать списки на разных устройствах и т.д.



Фото с сайта n-man.ru

Вот некоторые особенности приложения:

Можно настроить цвет интерфейса для использования вечером и ночью

При создании задач выскакивают несколько шаблонов: написать письмо, позвонить, назначить встречу

Если пропустили звонок, то можно запланировать, когда перезвонить человеку

Уведомления «всплывают» снизу экрана (необычно для Android-устройств), что привлекает внимание пользователя

Приложение бесплатное, но есть платная версия, в которой можно формировать задачи по приоритетам, указывать точное время повторяющихся напоминаний, прикреплять файлы больше 1,5 Мб, менять темы оформления.

Evernote — сервис для хранения информации в виде блокнотов

Один из популярных сервисов, который позволяет собирать и сохранять информацию в одном месте и получать к ней доступ с мобильного телефона, домашнего или рабочего компьютера. Если Any.do хорошо для краткосрочного планирования, то Evernote — для долгосрочного.

Здесь можно записывать бизнес-идеи и всевозможные заметки, в том числе голосовые, составлять списки задач и напоминания, делать фотографии, копировать веб-страницы.





Фото с сайта itc.ua

Каждая созданная заметка в Evernote сохраняется в блокнот, которых может быть неограниченное количество. Для любой записной книжки вы настраиваете доступ, например, только себе и только с одного компьютера либо с синхронизацией данных.

В бесплатной версии есть ограничения по загружаемым данным в месяц — 60 Мб. За отдельную плату доступны расширенные функции — делиться заметками и блокнотами с коллегами, пересылать электронные письма в аккаунт Evernote, превращать заметки в презентации, сканировать и оцифровывать визитки, работать с PDF-файлами.

Todoist — идейно простое приложение по созданию списков дел

Многие пользователи используют это приложение, как правило, для ведения личных дел — составляют списки покупок, книг, планируют поездки. Но Todoist можно перенастроить и использовать только для рабочих задач.





Фото с сайта startpack.ru

Приложение позволяет добавлять задачи, маркировать их, назначать срок выполнения, сортировать по фильтрам: приоритетные, порученные вам или вами. Причем, незаметно удалить порученную задачу у подчиненного не получится — все действия остаются в истории.

Базовые функции Todoist доступны бесплатно. Для управления большой командой потребуется обновить аккаунт до платного плана.

Forest — помогает сфокусироваться на работе

Одно из приложений, работающих по «технике помидора» (названа в честь кухонного таймера в виде помидора). Ее суть в том, что человек 25 минут выполняет одну задачу, а потом 4−5 минут отдыхает. После четырех циклов-помидоров — перерыв 35−40 минут.

Когда вам нужно на чем-то сфокусироваться, вы включаете приложение Forest и на экране появляется дерево, которое растет 30−120 минут (таймер можно установить самостоятельно). Если приложение свернуть — дерево погибнет. И, наоборот, если не отвлекаться, то вырастет целый лес. К слову, в нем остаются как выращенные, так и «убитые» деревья.