Где налогов больше? Что должен знать поставщик о бонусах и скидках для ритейлеров

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Бонусы или скидки? Что лучше использовать поставщикам при налаживании сотрудничества с торговыми сетями? Какой из этих инструментов влечет, согласно белорусскому законодательству, бóльшую налоговую нагрузку, и как это посчитать — рассказала налоговый консультант РБ, основатель и руководитель компании «ФинКонсалтПлюс» Любовь Барц

— Владельцы небольших торговых организаций, а также компаний-производителей, как правило, стремятся наладить взаимовыгодное, в их понимании, сотрудничество с крупными торговыми сетями и тем самым быстрее занять свое место под солнцем. Постараемся показать, какие подводные камни имеет такое сотрудничество в рамках налогового законодательства Беларуси, а именно — какие дополнительные налоговые обязательства могут возникнуть у поставщиков.

Любовь Барц

Основатель и руководитель компании «ФинКонсалтПлюс»

Не секрет, что крупные игроки, ритейлеры, всегда диктуют свои правила игры на рынке. В торговле очень часто такие правила устанавливаются вокруг так называемых «скидок» и «бонусов». Давайте разберемся, в чем сходство, а в чем кардинальное различие практики их применения с точки зрения налогового законодательства.

Для начала определимся с понятиями:

Скидка — снижение цены товаров

— снижение цены товаров Бонус — вознаграждение в виде процента от цены товара после выполнения условий по объему покупок.

Согласно налоговому законодательству, предоставление скидок уменьшает выручку от реализации и, как следствие, облагаемый оборот по НДС. Бонусы являются расходами, относящимися на вычеты по налогу на прибыль.

На первый взгляд, в обеих ситуациях разница в налоговой нагрузке торговой организации-поставщика (организации-производителя) не столь существенна, но не стоит спешить с однозначными выводами.

Давайте рассмотрим две ситуации возможного взаимодействия между торговой организацией-поставщиком — ООО «А» и крупной торговой сетью-покупателем — ООО «Б»:

1. ООО «А» выплачивает ООО «Б» бонусы за выполнение объема закупок.

2. ООО «А» предоставляет ООО «Б» скидку на товары.

В обоих примерах компании будут применять общую систему налогообложения: ООО «А» — из-за небольшой торговой надбавки, ООО «Б» — вследствие размера бизнеса. Будем считать, что все хозяйственные операции, связанные с предоставлением скидок и выплатой бонусов, оформлены соответствующим образом в рамках законодательства.

Для начала напомним, как рассчитывается сумма НДС в цене товара или в сумме выручки от реализации, т.к. с определением этого показателя чаще всего возникают проблемы:





Соответственно, цена без НДС и выручка без НДС будут рассчитываться по формуле:





Бонусы или скидки?

1. Итак, рассмотрим первый вариант — с выплатой бонусов.

Дано:

Оптовая цена товара компании ООО «А» — 10 000 рублей, в т.ч. НДС (здесь и далее по ставке 20%)

Цена товара в розничной сети составляет 11 000 рублей, в т.ч. НДС

Цена приобретения товара компанией ООО «А» — 7000 рублей, в т.ч. НДС

Бонусы, выплаченные компании ООО «Б», за выполнение объема закупок — 20% от цены оплаченных товаров.

Произведем расчеты по налогам, подлежащим уплате в бюджет, для компании ООО «А».

НДС к уплате составляет 500 белорусских рублей и рассчитывается как разность между суммой НДС, исчисленной по оборотам по реализации товаров, и налоговыми вычетами по НДС, или в нашем случае:

10 000/120%x20%-7000/120%x20% = 500

Налог на прибыль составляет 90 белорусских рублей и исчисляется как валовая прибыль, умноженная на ставку налога (18%). Валовая прибыль включает в себя выручку от реализации товаров без НДС, уменьшенную на себестоимость товаров без НДС, а также на внереализационные расходы (в данном случае уплаченные бонусы компании ООО «Б»):

(10 000/120%x100%-7 000/120%x100%-10 000×20%)x18% = 90

Итого налоговых обязательств: 500+90 = 590 бел. руб.

Подробнее — в таблице (в бел. рублях)



Данные предоставлены автором

2. Рассмотрим второй вариант — с предоставлением скидки.

Дано:

Оптовая цена товара компании ООО «А» — 10 000 рублей, в т.ч. НДС

Цена товара в розничной сети — 11 000 рублей, в т.ч. НДС

Цена приобретения товара компанией ООО «А» — 7000 рублей, в т.ч. НДС

Скидка, предоставленная компании ООО «Б», — 20%

Произведем расчеты по налогам, подлежащим уплате в бюджет, для компании ООО «А».

НДС к уплате — 167 белорусских рублей:

(10 000x (100%-20%)/120%x20% — 7000/120%x20%) = 167

Налог на прибыль — 150 белорусских рублей:

(10 000x (100%-20%)/120%x100% — 7000 /120%x100%)x18% = 150

Общая сумма платежей по налогам: 167 + 150 = 317 бел. руб.

Сравним результаты по налоговым обязательствам компании ООО «А»:

Выплата бонусов в размере 20% — налоговая нагрузка составляет 590 белорусских рублей

Предоставление скидки в размере 20% — налоговая нагрузка составляет 317 белорусских рублей.

Вывод. При планировании финансово-хозяйственной деятельности компании необходимо учитывать, что договоры, в которых заложены преимущественно выплаты бонусов, повлекут за собой дополнительные налоговые обязательства. Поэтому на этапе выстраивания взаимоотношений с крупными торговыми сетями предпочтительнее делать выбор в пользу скидочных программ.