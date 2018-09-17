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Где налогов больше? Что должен знать поставщик о бонусах и скидках для ритейлеров
18.09.2018 14:58 — Разное | ProBusiness
Бонусы или скидки? Что лучше использовать поставщикам при налаживании сотрудничества с торговыми сетями? Какой из этих инструментов влечет, согласно белорусскому законодательству, бóльшую налоговую нагрузку, и как это посчитать — рассказала налоговый консультант РБ, основатель и руководитель компании «ФинКонсалтПлюс» Любовь Барц
— Владельцы небольших торговых организаций, а также компаний-производителей, как правило, стремятся наладить взаимовыгодное, в их понимании, сотрудничество с крупными торговыми сетями и тем самым быстрее занять свое место под солнцем. Постараемся показать, какие подводные камни имеет такое сотрудничество в рамках налогового законодательства Беларуси, а именно — какие дополнительные налоговые обязательства могут возникнуть у поставщиков.
Не секрет, что крупные игроки, ритейлеры, всегда диктуют свои правила игры на рынке. В торговле очень часто такие правила устанавливаются вокруг так называемых «скидок» и «бонусов». Давайте разберемся, в чем сходство, а в чем кардинальное различие практики их применения с точки зрения налогового законодательства.
Для начала определимся с понятиями:
Согласно налоговому законодательству, предоставление скидок уменьшает выручку от реализации и, как следствие, облагаемый оборот по НДС. Бонусы являются расходами, относящимися на вычеты по налогу на прибыль.
На первый взгляд, в обеих ситуациях разница в налоговой нагрузке торговой организации-поставщика (организации-производителя) не столь существенна, но не стоит спешить с однозначными выводами.
Давайте рассмотрим две ситуации возможного взаимодействия между торговой организацией-поставщиком — ООО «А» и крупной торговой сетью-покупателем — ООО «Б»:
1. ООО «А» выплачивает ООО «Б» бонусы за выполнение объема закупок.
2. ООО «А» предоставляет ООО «Б» скидку на товары.
В обоих примерах компании будут применять общую систему налогообложения: ООО «А» — из-за небольшой торговой надбавки, ООО «Б» — вследствие размера бизнеса. Будем считать, что все хозяйственные операции, связанные с предоставлением скидок и выплатой бонусов, оформлены соответствующим образом в рамках законодательства.
Для начала напомним, как рассчитывается сумма НДС в цене товара или в сумме выручки от реализации, т.к. с определением этого показателя чаще всего возникают проблемы:
Соответственно, цена без НДС и выручка без НДС будут рассчитываться по формуле:
Бонусы или скидки?
1. Итак, рассмотрим первый вариант — с выплатой бонусов.
Дано:
Произведем расчеты по налогам, подлежащим уплате в бюджет, для компании ООО «А».
НДС к уплате составляет 500 белорусских рублей и рассчитывается как разность между суммой НДС, исчисленной по оборотам по реализации товаров, и налоговыми вычетами по НДС, или в нашем случае:
10 000/120%x20%-7000/120%x20% = 500
Налог на прибыль составляет 90 белорусских рублей и исчисляется как валовая прибыль, умноженная на ставку налога (18%). Валовая прибыль включает в себя выручку от реализации товаров без НДС, уменьшенную на себестоимость товаров без НДС, а также на внереализационные расходы (в данном случае уплаченные бонусы компании ООО «Б»):
(10 000/120%x100%-7 000/120%x100%-10 000×20%)x18% = 90
Итого налоговых обязательств: 500+90 = 590 бел. руб.
Подробнее — в таблице (в бел. рублях)
2. Рассмотрим второй вариант — с предоставлением скидки.
Дано:
Произведем расчеты по налогам, подлежащим уплате в бюджет, для компании ООО «А».
НДС к уплате — 167 белорусских рублей:
(10 000x (100%-20%)/120%x20% — 7000/120%x20%) = 167
Налог на прибыль — 150 белорусских рублей:
(10 000x (100%-20%)/120%x100% — 7000 /120%x100%)x18% = 150
Общая сумма платежей по налогам: 167 + 150 = 317 бел. руб.
Сравним результаты по налоговым обязательствам компании ООО «А»:
Вывод. При планировании финансово-хозяйственной деятельности компании необходимо учитывать, что договоры, в которых заложены преимущественно выплаты бонусов, повлекут за собой дополнительные налоговые обязательства. Поэтому на этапе выстраивания взаимоотношений с крупными торговыми сетями предпочтительнее делать выбор в пользу скидочных программ.
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Бонусы или скидки? Что лучше использовать поставщикам при налаживании сотрудничества с торговыми сетями? Какой из этих инструментов влечет, согласно белорусскому...
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