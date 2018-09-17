Вячеслав Костиков: Как отыскать таланты для будущего страны?

И вместе с тем для семей, у которых есть дети, сентябрь - один из самых тревожных месяцев года. Тревоги и опасения начинаются с первого класса. Причём обременительная цена сборов первоклашек в школу - далеко не самая большая забота. Родителей больше беспокоит другое. В какую школу удастся определить ребёнка? Будут ли там хорошие учителя? Каково будет детское окружение? Не окажется ли, что в классе больше детей, едва говорящих по-русски и воспитанных в другой культуре? Не отобьют ли трудности школьной программы охоту к учёбе? Словом, какие шансы даст школа для будущего их детей.

Образцовые школы

В советские времена многих из этих проблем не существовало. Да, в центре Москвы имелось несколько так называемых образцовых школ, где учились «кремлёвские дети». Самой известной была Образцовая школа № 25. Там помимо «кремлёвской принцессы» - дочери Сталина Светланы - учились дети Молотова, Берия, Булганина, Микояна. Но чтобы у учеников и их родителей не возникало ощущения элитарности, в школу № 25 принимали и детей из простых рабочих семей. И они составляли большинство. Никаких поблажек «кремлёвским деткам» не делалось. Одним из немногих послаблений было то, что Светлану Сталину в школу привозил шофёр. Но это было не из-за принадлежности к «высшему слою», а из соображений безопасности. А в 1934 году и само понятие «образцовая школа» было отменено постановлением Совнаркома: классовое равенство в СССР последовательно поддерживалось на всех уровнях жизни, и прежде всего в системе образования.

Путёвка в гении

Сегодня принцип равенства возможностей, прописанный в Конституции, из сложившейся социально-политической практики фактически исчез. У кого больше кошелёк, тот и двигает своих чад в гении. Разделение на чистых и нечистых начинается фактически с первого класса. А для некоторых семейств, имеющих возможность нанимать иностранных гувернёров, и ещё раньше - с элитарного дет­ского сада.

Реклама чётко улавливает эти тенденции. На элитных направлениях из Москвы, где сегодня в своих дворцах обитают избранные счастливчики, ежегодно ближе к сентябрю появляется реклама, живописующая прелести частных элитарных школ. Обучение сразу на трёх языках! Среди преподавателей - «настоящие англичане и французы»! «Мы готовим для страны новых Пушкиных, Чайковских, Менделе­евых и Эйнштейнов». Так гласит реклама. Нетрудно догадаться, что плата за «путёвку в гении» неподъёмна для большинства семей.

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О серьёзном социальном неравенстве в сфере образования свидетельствует, в частности, быстро разрастающаяся сфера репетиторства. Из-за низких заработков и возрастающей нагрузки учителя (как правило, лучшие) всё чаще уходят в репетиторы. А обеспеченные родители, не полагаясь на квалификацию учителей, нанимают для своих детей репетиторов с подтверждённой репутацией, иногда чуть ли не с докторскими дипломами. Сегодня рынок репетиторства превышает 30 млрд руб. в год и растёт на 14% ежегодно.

Кто отыщет талант?

Ради точности оценок нужно сказать, что разделение детей на гениев и хлебопашцев существует с незапамятных времён. С тех пор, когда общество стало делиться на сословия. В том числе и в России. Образование дворянских, крестьянских, а позднее и пролетарских детей было по­просту несопоставимо. И трудно сказать, стал бы А. Пушкин «нашим всем», если бы учился не в элитарном Царскосельском лицее, а его воспитанием занимался бы сельский «батюшка». Привилегированные школы и сегодня существуют в развитых странах Европы и США. И именно они, а не обычные городские школы открывают путь к Оксфорду, Кембриджу и Итону. В Европе это считается нормой. Но неравенство корректируется широкой системой грантов и стипендий.

Задача общества, на мой взгляд, не в том, чтобы запретить «образцовые школы», школы для одарённых детей или практику отправления детей на учёбу за границу. Задача в том, чтобы хороший уровень обучения был в обычных городских и сельских школах. И чтобы учителя этих школ имели достойную оплату, а не бежали бы из этих школ в частные или в систему репетиторства.



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Нередко можно услышать рассуждения о том, что, дескать, большой талант путь к успеху так или иначе найдёт. Да, такое правило в отдельных случаях действует. Чаще всего в сфере искусства. Талант И. Кобзона, родившегося в местечке Часов Яр на Украине, раскрылся во время службы в Советской армии и через сложные перипетии судьбы привёл его в конце концов в Москву. Американскому рок-певцу Э. Пресли потребовалась вся американская предприимчивость и настойчивость, чтобы выбиться в мировые знаменитости. Учителя в школе говорили ему, что у него нет музыкальных способностей. К счастью для Элвиса, родители в 11 лет вместо обещанного велосипеда подарили ему гитару. Но такие судьбы скорее исключение. Практика же жизни состоит в том, что талант может просто зачахнуть в местном захолустье или в условиях бедности, когда все силы семьи уходят на выживание.

К сожалению, бедность становится серьёзной преградой на пути одарённых детей к реализации своих задатков. Сегодня, даже по официальной статистике, каждый третий ребёнок в возрасте до 16 лет относится к категории бедных. Сколько из них смогут осознать, что у них есть способности или талант? И стать гордостью России. К сожалению, популярная телевизионная игра «Ищем таланты» - это лишь игра, а не практика жизни.

* * *

Психологи утверждают, что по-настоящему умных людей мало. Ещё меньше людей с большим талантом. Да, советская наука блистала именами Сахарова, Ландау, Капицы, но индустриальная мощь СССР строилась сотнями тысяч инженеров и техников, окончивших рядовые советские вузы и техникумы. Таланты становятся видны, когда у них есть возможность стать объектом общественного интереса и общественной поддержки. Успехи страны зависят не от случайно найденных Эйнштейнов и не от сотни-другой одарённых детей, родители которых смогли отправить их учиться в Оксфорд. Будущие успехи России зависят от того, получат ли доступ к знаниям и культуре миллионы наших детей.

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