Назначены новые послы Беларуси в Латвии и Финляндии

Глава государства назначил:

Марковича Василия Михайловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;

Самосуева Алексея Ивановича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания.

Назначая нового посла в Латвийской Республике, президент отметил большой потенциал в развитии сотрудничества с этой страной.

«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект», - слова белорусского лидера приводит официальный сайт президента.

«Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать».

Президент в целом отметил, что с Латвией у Беларуси складываются неплохие отношения.

«Они понимают, что с Беларусью надо не просто мирно жить, а нужно сотрудничать. Потому что слишком многое нас связывает. И экономика Латвии завязана на экономику Беларуси. И там нам нужно разбираться во всем этом, и нужен такой хозяйственный человек».

При назначении нового посла в Финляндию белорусский лидер поставил задачу перенести опыт этой страны в лучших секторах экономики в Беларусь.

«У нас плохие позиции в Финляндии, а страна-то очень интересная нам. И есть направления экономики абсолютно схожие, особенно деревообработка. Нам надо работать в том направлении, чтобы опыт Финляндии в лучших секторах экономики перенести на территорию Беларуси. Обязательно в этом направлении надо двигаться. Надо работать на политическое сближение. Но главное, чтобы был результат в экономике».