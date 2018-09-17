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Александр СОЛОДУХА: «Я уже шесть раз как папа!»

18.09.2018 15:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Александр СОЛОДУХА: «Я уже шесть раз как папа!»
Фото из открытых источников

Провести crash-тест подгузников, научиться ставить детское автокресло, послушать про партнерские роды и узнать откровенные истории звездных отцов: 15 сентября для белорусских пап провели «курс молодого отца».

«Урок отцовской жизни» дал и Александр Солодуха, которого публика не отпустила без нескольких песен.

«А я уже шесть раз как папа! – обескуражил всех Александр Солодуха, едва вырвавшись от толпы поклонников. – Мои внуки – тоже мои дети, моя отрада и радость, их у меня уже двое. И скоро ждем пополнение. Во второй класс сейчас пошла моя дочь Варенька. Представляете, 18 лет пел известный хит «Здравствуй, чужая милая» – и у меня наконец родилась доченька».

Мужская территория

Оупен-классы проходили в торговом центре и были разделены на несколько зон. Гостей встречали прямо у входа – в зоне гаража. Эту локацию организаторы создали специально для пап. На поистине «мужской территории» ведущий Павел Сыроежкин проинструктировал мам и пап по безопасности в автомобиле, а потом – все вместе учились азам детской безопасности на практике, прямо в семейном кроссовере KIA. Беременных автоледи обучили правильному вождению, пристегиванию, а еще рассказали все о важности страхования ребенка вместе с экспертами страховой компании.

Александр СОЛОДУХА: «Я уже шесть раз как папа!»
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Общение с экспертами и спикерами продолжилось в торговом центре. На первом этаже развернулась зона оупен-классов с партами, меловой доской и главным наставником – ведущим Александром Найденовым. Там белорусские папы смогли сесть за парты и учиться осознанному отцовству.

«Преподавательский» состав

Открыл учебный день Александр Патлис: музыкант и отец двух детей рассказал, как привить ценности, чтобы ребенку было не обидно. Инста-блогер Александр Гранкин разрушил все мифы о «папском» декрете: после трех лет отпуска по уходу за дочкой он, как никто другой, знает все о стремлении участвовать не только в рождении, но и воспитании и становлении ребенка. Историей любви к дочери поделился отец Антон Мартыненко, да так нежно, что получил аплодисменты от растроганной публики. А ценителям семейных путешествий автоблогер и путешественник Дмитрий Новицкий поделился советами, что нужно помнить ответственному папе в путешествии с ребенком. О том, как живет спортивная семья, рассказал тренер по боксу Константин Маханьков, а баскетболист и двухметровый многодетный папа Александр Куль неожиданно для всех поделился историей партнерских родов.

Мастер-классы и crash-тесты

На первом этаже расположился и Папа-маркет, где гости оупен-классов сразу смогли купить все необходимое. А после – пойти на мастер-классы. В детской комнате изучили безопасное зонирование вместе с известным педиатром Дмитрием Чесновым, разобрались в составах детской косметики и протестировали игрушки. А еще – вместе с экспертами Bella Baby Happy провели crash-тесты подгузников, на которых папы развлекались вовсю: выливали воду, растягивали и проверяли на прочность.

В спальне, самой аншлаговой зоне, откровенные вопросы о планирования беременности и сексологии задавал экспертам Юрий Ярошик, который активно зазывал всех «к себе в постель». Именно так была оборудована зона: с огромной кроватью и розовым полумраком. Дерматовенеролог Светлана Якубовская, гинекологи Диана Мардас и Татьяна Пашук открыто поговорили с папами о женском здоровье и партнерских родах. Секс-тренер Марина Кахановская расслабила и повеселила родителей вредными советами сексолога. В это время малыши облюбовали игровую зону: там для них развернулся кукольный домик во весь рост и огромная зона рисования.

Александр СОЛОДУХА: «Я уже шесть раз как папа!»
Фото из открытых источников

В зоне кухни папы прямо на месте вызвались надеть поварские колпаки и приготовить «мужские» завтраки для любимых жен вместе с ведущим Антоном Мартыненко и шеф-поваром Александром Петриманом. Активно сходились и будущие папы, которые хотели знать все о вкусовых капризах беременной жены, и молодые родители, которые расспросили Дмитрия Чеснова о спорной и любимой всеми теме прикорма.

Активные папы

«Еще на конгрессе «МамаPro» в прошлом году мы поняли, что наши папы – очень активные и зачастую смело выходят на все мастер-классы первыми, – отметила Диана Мардас, руководитель проекта Pro, врач акушер-гинеколог. – Они и сами просили создать мероприятие с уклоном на отцов, так у команды Pro и родилась идея оупен-классов. Мы сделали программу увлекательной, без серьезных лекций, но с общением, практикой. Конечно, не забыли и о мамочках: установили пеленальные столики, для деток открыли игровую зону с мультиками и гонками на машинках. В каждой комнате создали атмосферу дома, где можно посидеть, попить воды, отдохнуть. Мы рады, что сегодня к нам пришли тысячи пап и мам, в том числе будущих и даже тех, кто только планирует беременность. Ведь счастье родительства начинается с малого – теплой семейной атмосферы, любви и внутреннего комфорта. И к этому сегодня мы добавили еще щепотку полезных знаний!»

Александр СОЛОДУХА: «Я уже шесть раз как папа!»
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За день на оупен-классы пришли «обучиться» около 10 тысяч человек: будущих родителей, состоявшихся мам и пап и, конечно, малышей. Кстати, уйти с оупен-классов с пустыми руками вряд ли кому-то удалось: на каждой зоне родителям щедро давали подарки со средствами гигиены и игрушками. А главное – никто не ушел без новых знаний и крутого опыта. Ведь где в одном месте будет стоять большая машина-кроссовер, которую можно было протестировать прямо на месте, посидеть и даже полежать, огромная зона с игрушками, которую облюбовали все юные гости оупен-классов, и даже большая и уютная кровать, где родители не побоялись задать все интимные вопросы.

 
 
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В столице впервые прошли оупен-классы «ПапаPro», на которых «звездные» отцы дали мастер-классы.
 
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