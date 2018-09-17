В Шкловском районе заблудившегося грибника нашли мертвым

В субботу утром, 15 сентября, 66-летний пенсионер с родственниками приехал в лес вблизи деревни Подгайцы Шкловского района.

Там он стал собирать грибы в одиночку, позже пропал и на звонки на мобильный телефон не отвечал.

В тот же день были организованы поиски, но найти пенсионера сразу не удалось, пишет БЕЛТА .

Его труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен в воскресенье 16 сентября на поле вблизи деревни Плещицы Шкловского района. Известно, что у могилевчанина была ишемическая болезнь сердца.

Ведется проверка.