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В Шкловском районе заблудившегося грибника нашли мертвым
18.09.2018 15:48 — Разное | Аргументы и факты
В субботу утром, 15 сентября, 66-летний пенсионер с родственниками приехал в лес вблизи деревни Подгайцы Шкловского района.
Там он стал собирать грибы в одиночку, позже пропал и на звонки на мобильный телефон не отвечал.
В тот же день были организованы поиски, но найти пенсионера сразу не удалось, пишет
Его труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен в воскресенье 16 сентября на поле вблизи деревни Плещицы Шкловского района. Известно, что у могилевчанина была ишемическая болезнь сердца.
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