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Разбежка больше 5 рублей. В каком из минских магазинов самые дешевые продукты

18.09.2018 15:48 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY сравнил, сколько будет стоить один и тот же набор продуктов в десяти магазинах разных торговых сетей Минска.


Фото: pixabay.com

Для сравнения мы взяли продукты, одинаковые по объему, жирности, весу в десяти торговых сетях: «Алми», «Евроопт», «Корона», «Рублевский», «Соседи», BIGZZ, Green, «Белмаркет», ProStore и «Гиппо».

В список продуктов, цены на которые мы сравнивали, вошли макароны «Столичная мельница» (900 г), сосиски «Тигры» (320 г), кофе «Жокей» классический (250 г), сыр плавленый, ломтевой «Брест-Литовск» копченый 40% (150 г), свинина шейная часть охлажденная (собственной разделки), куриная голень (собственной разделки), сметана «Брест-Литовск» 15% (200 г), груши, яблоки, картошка, помидоры, творог «Хуторок» Савушкин 0% (350 г), молоко «Минская марка» 2,5% (0,9 л), масло сливочное «Простоквашино» 82,5% (180 г).

На некоторые товары из списка в день, когда мы собирали цены, были скидки и акции (в таблице отмечены звездочкой), то есть стоили они дешевле, чем обычно. Мы брали в расчет сниженную цену, поскольку проводимые акции и применение скидок тоже влияют на уровень цен в магазинах. Стоит отметить, что товары со сниженными ценами были во всех торговых сетях без исключения. В другие дни, когда товары, которые мы сравнивали, будут без скидок, ценовая картина может быть совсем другой.

Касательно овощей и фруктов, здесь мы выбирали самые дешевые. Потому что найти, к примеру, яблоки от одного и того же поставщика в разных магазинах нереально.


Картинку можно увеличить, нажав на нее «мышкой», Александра Квиткевич, TUT.BY

Как и в прошлый раз, когда мы сравнивали цены на продукты, самой дешевой сетью оказался «Евроопт». Там за наш набор пришлось бы заплатить 40 рублей 92 копейки. В магазинах сети довольно много скидок и акций на фрукты и овощи, что существенно влияет на уровень цен.

На втором месте по дешевизне оказалась «Корона». Там на покупки мы бы потратили 43 рубля 99 копеек. В этом магазине скидка была только на один товар из нашего списка, но мы все равно заплатили бы меньше за нашу продуктовую корзину, чем еще в 8 магазинах. Третье место заняла сеть магазинов «Рублевский». Здесь наши продукты стоили бы 44 рубля 23 копейки.

Разбежка в суммах, которые пришлось бы потратить в самом дешевом и дорогом магазинах, — 5 рублей 52 копейки.

Отметим, что цены во всех магазинах мы смотрели 13 сентября. В данный момент они могут отличаться от указанных в тексте.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Мы сравнили цены на одни и те же продукты и узнали, где за одну и ту же продуктовую корзину нужно заплатить меньше всего.
 
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