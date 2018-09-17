В отсутствие желания Литвы сотрудничать с Беларусью, Лукашенко предложил делать упор на Латвию





Назначая нового посла в Латвии, Александр Лукашенко отметил большой потенциал в развитии сотрудничества с этой страной.

«Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию, - заявил белорусский лидер.

По его словам, надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью.

«Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект», - сказал Лукашенко.

«Они почувствовали, что не все решается в Брюсселе. Да, хорошо, наверное, им в Евросоюзе. Но не все можно решить. Евросоюз поддержит какое-то время, а потом надо зарабатывать самим. И вместе мы можем заработать. И, самое главное для нас, через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю с выгодой для себя. И в этом направлении мы должны работать», - подчеркнул Александр Лукашенко.

При назначении нового посла в Финляндию, президент поставил задачу перенести опыт этой страны в лучших секторах экономики в Беларусь.