Совмин назначил представителей государства в органах управления крупнейших банков

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«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 14.09.2018 №674/13 назначены представители государства в органах управления открытых акционерных обществ», – отмечается на сайте правительства.

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Турчин Александра Генрихович и Министр экономики Крутой Дмитрий Николаевич – в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Министр финансов Ермолович Максим Леонидович – в органах управления открытого акционерного общества «Белагропромбанк». Также представителями государства в органах управления открытого акционерного общества «Белагропромбанк» назначен Министр сельского хозяйства и продовольствия Заяц Леонид Константинович, заместитель министра финансов Татаринович Владислав Викентьевич.

Представителем государства в органах управления открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» назначен заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Васильев Алексей Александрович.