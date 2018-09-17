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Совмин назначил представителей государства в органах управления крупнейших банков
«Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь от 14.09.2018 №674/13 назначены представители государства в органах управления открытых акционерных обществ», – отмечается на сайте правительства.
Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Турчин Александра Генрихович и Министр экономики Крутой Дмитрий Николаевич – в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
Министр финансов Ермолович Максим Леонидович – в органах управления открытого акционерного общества «Белагропромбанк». Также представителями государства в органах управления открытого акционерного общества «Белагропромбанк» назначен Министр сельского хозяйства и продовольствия Заяц Леонид Константинович, заместитель министра финансов Татаринович Владислав Викентьевич.
Представителем государства в органах управления открытого акционерного общества «БПС-Сбербанк» назначен заместитель Председателя Государственного комитета по имуществу Васильев Алексей Александрович.
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Новые представители государства появятся в органах управления Беларусбанка, Белагропромбанка, БПС-Сбербанка, Банка развития Республики Беларусь.
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