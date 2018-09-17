УЕФА может наказать Белорусскую федерацию футбола из-за болельщиков

Ассоциация поблагодарила за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций против Сан-Марино и Молдовы, однако с огорчением констатировала: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе «В12» активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия.

«Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры «националки» в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции», - добавили в АБФФ.

12 и 15 октября сборная Беларуси по футболу на стадионе «Динамо» проведет важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. Федерация призвала отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами:

«Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы».