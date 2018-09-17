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Лукашенко показали первую белорусскую скрипку ручной работы и отечественные ратраки

18.09.2018 15:11 — Разное | Интерфакс  
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов, сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

"А.Лукашенко ознакомился с несколькими белорусскими ратраками (снегоуплотнительная машина для подготовки лыжных трас) Минского тракторного завода "Беларус" МСУ-2022, МСУ-622 и МСУ-108, льдозаливочной машиной "Беларус" МЛ-428 и снегогенератором СО-325, разработанным на предприятии "Мисом ОП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президента проинформировали о конструкторских особенностях машин, их отличительных особенностях в сравнении с импортными аналогами. Как ему доложили, пока локализация опытных образцов ратраков составляет от 32% до 59%. При серийном производстве она увеличится до 75-100% в зависимости от модели.

"Главное, чтобы это все было белорусское. Не обязательно делать на МТЗ. К следующей зиме это должен быть чисто белорусский ратрак, это не проблема. Самое сложное у вас есть: энергетическое средство, кабина, управление. А все остальное - это элементарно", - отметил А.Лукашенко. "В этом году вы обеспечиваете необходимый объем, который нужен биатлонистам, лыжникам, из того, что есть. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусской", - добавил он.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко остался недоволен локализацией белорусского снегогенератора (пока на 50%). "Тут не на что тогда смотреть. Если вы будете иметь такую локализацию по снежным пушкам, то что здесь разговаривать..." - сказал президент.

А.Лукашенко также продемонстрировали лыжные ботинки от Marko, белорусские лыжи и лыжероллеры, крепления, лыжные палки и мази.

Кроме того, главе государства представили сделанные в стране музыкальные инструменты: пианино, гитары, цимбалы, балалайки, баян и другие. "Показали ему и первую белорусскую скрипку ручной работы. Ее за полтора месяца сделал декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ Александр Сурба. Он использовал клен, ель, красное дерево", - рассказали в пресс-службе.

 
 
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных...
 
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