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Беларусь и Россия расширят перечень нарушений ПДД, решения по которым исполняются обеими странами

18.09.2018 15:06 — Разное | Интерфакс  
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Министры внутренних дел Беларуси и России Игорь Шуневич и Владимир Колокольцев высказались за совершенствование порядка привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

"Владимир Колокольцев предложил проработать возможность расширения перечня составов правонарушений в области дорожного движения, решения по которым должны признаваться и исполняться обеими сторонами", - сказано в сообщении МВД РФ по итогам прошедшего во вторник в Полоцке заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

"Свобода перемещения в рамках Союзного государства активно используется в неблаговидных целях правонарушителями, которые пытаются пересечь "прозрачные" границы, чтобы уйти от наказания. В этой связи требует совершенствования порядок привлечения к ответственности нарушителей ПДД", - отмечается в пресс-релизе МВД Беларуси.

Руководители МВД также прокомментировали сотрудничество правоохранителей в рамках крупных спортивных мероприятий. Российский министр высоко оценил достигнутый уровень взаимодействия и привел в качестве примера положительный опыт партнерства с МВД Беларуси в период проведения в России чемпионата мира по футболу.

Белорусский министр предлагает усилить взаимодействие с полицией РФ в части предупреждения хулиганства на стадионах. И.Шуневич убежден, что хулиганство на спортивных мероприятиях является "серьезной социальной проблемой современности, причины которой в основном находятся за пределами спорта". "Указанное свидетельствует о необходимости объединения усилий по противодействию хулиганскому поведению зрителей при проведении спортивных мероприятий", - сказано в сообщении МВД Беларуси.

 
 
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Министры внутренних дел Беларуси и России Игорь Шуневич и Владимир Колокольцев высказались за совершенствование порядка привлечения к ответственности...
 
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