В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Видео: Игорь Родцевич

Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. Очевидцы сообщают, что в погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ. «Около „Короны“ автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из „ловушки“. Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал Владимир.

Читатели сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали. Также повились сведения, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.

(Будет дополнено.)