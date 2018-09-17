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"Мы получили только передышку". Что будет с курсами валют в ближайшее время

18.09.2018 16:22 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги валютами. Доллар дешевеет третьи торги подряд. Аналитики считают, что атаки доллара еще не закончились и мы получили только передышку. Что будет с белорусским рублем и курсами других валют в ближайшее время?


Александра Квиткевич, TUT.BY

Сегодня доллар снизился на 0,0023 белорусского рубля, до 2,1364. Евро подешевел на 0,0123, до 2,4873 рубля. Российский рубль укрепился до 3,1332 белорусского рубля за 100 российских. Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд», предсказывает оптимистическое будущее и белорусскому, и российскому рублю.

— Чуть позже курсы наших валют благополучно вернутся к уровням, что были до апрельского скачка — ниже 65 российских рублей и 2 белорусских рублей за доллар. А сейчас мы получили только передышку, — считает Петр Пушкарев. — Не закончены «атаки» доллара на развивающихся рынках Турции, ЮАР, Бразилии: за понедельник и вторник доллар снова поднялся в цене к турецкой лире — с 6,5 до 6,45. Кроме того, финансовые системы России и Беларуси очень тесно связаны, а российский рубль «не отпустит», пока конгресс США не определится уже хоть с каким-то конкретным пакетом санкций по России. Неопределенность длится уже слишком долго, и она висит, как дамоклов меч — будет лучше, когда там что-то, наконец, уже решат. И только после этого нашим валютам можно будет спокойно выдохнуть и сказать с уверенностью, что «дно» достигнуто.

Аналитик говорит, что белорусский рубль укрепился и к доллару, и к евро сейчас не только потому, что на 3 рубля отскочил вниз курс доллара к российскому рублю. Есть и внутренний белорусский позитив.

— Валютный рынок наконец-то осознал, что отказ Беларуси от кредитной программы МВФ не зло, а благо. И что для Беларуси будет намного лучше и вполне реально разместить собственные суверенные облигации на локальных рынках России и Китая на сумму до 3−4 миллиардов белорусских рублей, — констатирует эксперт. — Еще лучше будет, конечно, если это произойдет в национальных валютах Беларуси, России или Китая, а не в долларах и не в евро.

Петр Пушкарев полагает, что падение доллара к белорусскому рублю пока ограничится уровнем 2,075−2,100.

— Белорусский рубль медленно, но давно укрепляется по отношению к российскому: курс изменился от 28 до 32 с начала года. Так что зависимости полной нет: все-таки с санкциями Запад ополчился адресно на Россию, а Беларуси достается лишь «по касательной», — подчеркивает аналитик. — Но взаимопроникновение экономик сильное, и полностью избежать влияния друг на друга валютных курсов нельзя.

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Теги: Курсы валют
 
 
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