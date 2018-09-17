|
Эксперимент: в Быховском районе хотят запретить продавать cпиртное по ночам на год
18.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Если решение одобрят, запрет будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года.
С 7.00 до 23.00 будет ограничена продажа крепких алкогольных напитков, включая пиво, а также слабоалкогольных с долей этилового спирта не более семи процентов.
Запрет не коснётся только объектов общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в разлив разрешена.
Главной целью эксперимента ставится сокращение преступности, связанная с распитием спиртных напитков.
Эксперимент продлится год, данные будут отслеживаться и анализироваться.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если решение одобрят, запрет будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. С 7.00 до 23.00 будет ограничена продажа крепких алкогольных напитков,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)