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Эксперимент: в Быховском районе хотят запретить продавать cпиртное по ночам на год

18.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Эксперимент: в Быховском районе хотят запретить продавать cпиртное по ночам на год

Если решение одобрят, запрет будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года.

С 7.00 до 23.00 будет ограничена продажа крепких алкогольных напитков, включая пиво, а также слабоалкогольных с долей этилового спирта не более семи процентов.

Запрет не коснётся только объектов общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в разлив разрешена. 

Главной целью эксперимента ставится сокращение преступности, связанная с распитием спиртных напитков. 

Эксперимент продлится год, данные будут отслеживаться и анализироваться. 

Источник: ОНТ.

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Если решение одобрят, запрет будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. С 7.00 до 23.00 будет ограничена продажа крепких алкогольных напитков,...
 
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