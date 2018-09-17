Эксперимент: в Быховском районе хотят запретить продавать cпиртное по ночам на год

Если решение одобрят, запрет будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года.

С 7.00 до 23.00 будет ограничена продажа крепких алкогольных напитков, включая пиво, а также слабоалкогольных с долей этилового спирта не более семи процентов.

Запрет не коснётся только объектов общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в разлив разрешена.

Главной целью эксперимента ставится сокращение преступности, связанная с распитием спиртных напитков.

Эксперимент продлится год, данные будут отслеживаться и анализироваться.

Источник: ОНТ.

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