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Парк "Приднепровский" 21 сентября приглашает жлобинчан
18.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Парк «Приднепровский» 21 сентября приглашает на бесплатное мероприятие «Веселый клоун - это залог здоровья».
Взрослых и ребят порадуют конкурсы и викторины с интересными призами (начало в 18.00). А в 19.00 жлобинчане и гости города могут попасть на азотное шоу "Сумашедшей лаборатории".
Цена билета на аттракционы в этот день - 2 рубля
Фото из архива газеты "Новы дзень" и из соцсетей.
Подготовила Людмила КРИЧКО.
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Парк «Приднепровский» 21 сентября приглашает на бесплатное мероприятие «Веселый клоун - это залог здоровья». Взрослых и ребят порадуют конкурсы и...
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