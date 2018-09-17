Парк «Приднепровский» 21 сентября приглашает на бесплатное мероприятие «Веселый клоун - это залог здоровья».

Взрослых и ребят порадуют конкурсы и викторины с интересными призами (начало в 18.00). А в 19.00 жлобинчане и гости города могут попасть на азотное шоу "Сумашедшей лаборатории".





Цена билета на аттракционы в этот день - 2 рубля

Фото из архива газеты "Новы дзень" и из соцсетей.

Подготовила Людмила КРИЧКО.





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