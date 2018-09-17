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УЕФА накажет Белорусскую федерацию футбола за поведение болельщиков

18.09.2018 16:08 — Разное | Ежедневник  
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УЕФА накажет Белорусскую федерацию футбола за поведение болельщиков

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» обратилась к болельщикам с призывом отказаться от использования политических речевок и пиротехники во время футбольных матчей, чтобы избежать сурового наказания со стороны УЕФА.

В федерации отметили, что 8 сентября на стадионе «Динамо» особо активные болельщики скандировали политическую речевку и жгли файеры, что недопустимо по правилам УЕФА. Также проблемы с поведением болельщиков возникли во время поединка с участием белорусских футболистов в Кишиневе, пишет telegraf.by.

«В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции», - с сожалением констатировали в АБФФ.

12 и 15 октября сборная Беларуси проведет два домашних матча – против Люксембурга и Молдовы. Руководство федерации обратилось к болельщикам отказаться от политических речевок и пиротехники во время матчей в Беларуси и за ее пределами, чтобы не навлечь более жесткие санкции со стороны УЕФА.

«Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы», - говорится в обращении к болельщикам.

 
 
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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» обратилась к болельщикам с призывом отказаться от использования политических речевок и пиротехники во время...
 
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