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Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла

18.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла

Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Западная Фландрия (Бельгия) из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

 

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона Западная Фландрия зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

 

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Бельгии живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы. Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона Западная Фландрия указанных товаров отменяются.

 

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, птицеводческих ферм и хозяйств всех форм собственности. Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут.

 

Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.

 

БелТА.

 
 
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Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Западная Фландрия (Бельгия) из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и...
 
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