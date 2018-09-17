|
В областном центре задержан мужчина, похищавший трансформаторы
18.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Впервые гродненец отправился за медью в середине июля. У железнодорожных путей рядом с «Химволокно» похитил 5 трансформаторов.
Трансформаторы восстановили, но спустя месяц в том же месте этот же гражданин совершает повторную кражу. Через пять дней в районе Колбасино мужчина вновь украл аналогичное оборудование.
Служба информации «ГП».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые гродненец отправился за медью в середине июля. У железнодорожных путей рядом с «Химволокно» похитил 5 трансформаторов. При демонтаже устройства у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)