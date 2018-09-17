В областном центре задержан мужчина, похищавший трансформаторы





Впервые гродненец отправился за медью в середине июля. У железнодорожных путей рядом с «Химволокно» похитил 5 трансформаторов.

При демонтаже устройства у диспетчеров загорелась сигнализация якобы о прибытии на тот участок поезда. Но составов там не должно было быть. Оперативно прибывшая ремонтная бригада установила факт кражи.

Трансформаторы восстановили, но спустя месяц в том же месте этот же гражданин совершает повторную кражу. Через пять дней в районе Колбасино мужчина вновь украл аналогичное оборудование.



В течение нескольких часов активных поисков было обнаружена точка, где похититель обжигал проволоку и разбирал трансформаторы, а также установлен пункт, куда сдавался металл.



– Злоумышленник был задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ущерб, причиненный им, составил 800 рублей, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома .



Служба информации «ГП».