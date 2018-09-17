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В областном центре задержан мужчина, похищавший трансформаторы

18.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В областном центре задержан мужчина, похищавший трансформаторы

Впервые гродненец отправился за медью в середине июля. У железнодорожных путей рядом с «Химволокно» похитил 5 трансформаторов.
При демонтаже устройства у диспетчеров загорелась сигнализация якобы о прибытии на тот участок поезда. Но составов там не должно было быть. Оперативно прибывшая ремонтная бригада установила факт кражи.

 

Трансформаторы восстановили, но спустя месяц в том же месте этот же гражданин совершает повторную кражу. Через пять дней в районе Колбасино мужчина вновь украл аналогичное оборудование.

В течение нескольких часов активных поисков было обнаружена точка, где похититель обжигал проволоку и разбирал трансформаторы, а также установлен пункт, куда сдавался металл.

Злоумышленник был задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ущерб, причиненный им, составил 800 рублей, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

 

Служба информации «ГП».

 
 
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Впервые гродненец отправился за медью в середине июля. У железнодорожных путей рядом с «Химволокно» похитил 5 трансформаторов. При демонтаже устройства у...
 
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