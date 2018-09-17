ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лжеквартиранты выносят из квартир барановичан бытовую технику

18.09.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

С заявлениями о краже в Барановичский ГОВД обратились два жителя города Барановичи, которые сдают в аренду жилые квартиры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58968.php

Лжеквартиранты выносят из квартир барановичан бытовую технику

По сообщению официального представителя Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, неустановленное пока лицо обращается к владельцам квартир с предложением снять жилье в аренду. Дальше события развиваются так: владелец впускает в квартиру «арендатора» и уходит. Злоумышленник же собирает ценное имущество и скрывается.

– Например, из сдаваемой в аренду квартиры, расположенной на улице Космонавтов, злоумышленник вынес телевизор, пылесос, радиотелефон, посуду, картины и другое имущество на общую сумму 2 850 рублей, – рассказала Анастасия Гурская.

Часть похищенного имущества после вмешательства правоохранительных органов удалось найти: вор успел сдать его в ломбард.

Сейчас сотрудники милиции устанавливают личность подозреваемого.

С аналогичной ситуацией столкнулась и владелица квартиры, расположенной на улице Гаевой. Женщина пустила в нее квартиранта, который вынес из жилья телевизор стоимостью 600 рублей.

– Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого, – говорит Анастасия Гурская. – Мы же призываем владельцев квартир, которые сдаются в аренду, быть предельно внимательными. Тщательно изучайте документы людей, которых вы пускаете в свое жилье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заявлениями о краже в Барановичский ГОВД обратились два жителя города Барановичи, которые сдают в аренду жилые квартиры. По сообщению официального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парк "Приднепровский" 21 сентября приглашает жлобинчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика