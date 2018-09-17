Лжеквартиранты выносят из квартир барановичан бытовую технику

С заявлениями о краже в Барановичский ГОВД обратились два жителя города Барановичи, которые сдают в аренду жилые квартиры.



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По сообщению официального представителя Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, неустановленное пока лицо обращается к владельцам квартир с предложением снять жилье в аренду. Дальше события развиваются так: владелец впускает в квартиру «арендатора» и уходит. Злоумышленник же собирает ценное имущество и скрывается.

– Например, из сдаваемой в аренду квартиры, расположенной на улице Космонавтов, злоумышленник вынес телевизор, пылесос, радиотелефон, посуду, картины и другое имущество на общую сумму 2 850 рублей, – рассказала Анастасия Гурская.

Часть похищенного имущества после вмешательства правоохранительных органов удалось найти: вор успел сдать его в ломбард.

Сейчас сотрудники милиции устанавливают личность подозреваемого.

С аналогичной ситуацией столкнулась и владелица квартиры, расположенной на улице Гаевой. Женщина пустила в нее квартиранта, который вынес из жилья телевизор стоимостью 600 рублей.

– Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого, – говорит Анастасия Гурская. – Мы же призываем владельцев квартир, которые сдаются в аренду, быть предельно внимательными. Тщательно изучайте документы людей, которых вы пускаете в свое жилье.