Один день из жизни «Патрульки». В милиции рассказали, как несёт службу охрана

Сотрудники милиции несут службу днем и ночью, охраняя покой граждан. Предупреждение и пресечение грабежей, разбоев, пьянства и домашнего насилия – их повседневная, но очень рискованная и ответственная работа. Корреспондент группы информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома провела 8-часовое дежурство с сотрудниками ППСМ Московского РОВД г. Бреста, чтобы своими глазами увидеть, как они несут свою службу, оберегают покой жителей и охраняют общественный порядок на улицах нашего города.



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В 16.00 началось проведение инструктивного занятия, на котором патрульных вводят в курс дела об обстановке в районе: какие преступления были совершены за предыдущие сутки, кто находится в розыске. Затем командир роты ППСМ подполковник милиции Дмитрий Дробуш напомнил своим подчиненным о соблюдении закона и осторожности во время несения службы.

Мне довелось провести дежурство на микрорайоне «Восток», с автопатрулем, в составе которого были помощник командира взвода старший прапорщик милиции Сергей Стельмашук и милиционер-кинолог старший сержант милиции Виктор Ричко. Там же, по индивидуальному маршруту, работал и пеший наряд.

Сотрудники объезжают район на всем знакомом «уазике», заезжают во дворы, обращают внимание на неадекватное поведение прохожих, переход дороги в неположенном месте, распитие спиртных напитков на улице и на места скопления молодежи. Помимо этого, из оперативно-дежурной службы им поступают сообщения о происшествиях, куда они незамедлительно выезжают.



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Первый вызов пришелся на квартиру к пенсионерке, которая заявила, что сожитель избивает ее. Как выяснилось, встреча с этой "парой" у милиции уже не впервые. Женщина частенько выпивает со своим возлюбленным, затем они ругаются, она звонит в 102, а мужчина, тем временем, просто уходит в неизвестном направлении. Однако по приезду ППСМ гражданка не желает писать на своего сожителя заявление. После тяжелого разговора с выпившей дамой сотрудники уходят, ведь без заявления они не могут предпринять никаких мер по задержанию обидчика.

– Таких вызовов много – говорит Виктор Ричко. – Сначала напиваются, потом звонят с криками о помощи, а в итоге заявления не пишут, прощают и жалеют. Во многих случаях финал таких отношений – причинение телесных повреждений, или даже убийство, а люди потом говорят, что милиция ничего не делает.

За смену патрулю поступило 11 сообщений о происшествиях. Случаи были разные: шум, драки, преследование или приставание на улице и пьяные лежебоки у подъезда, в основном, всему причина – употребление алкогольных напитков. Одно из самых волнительных было сообщение о пропаже 8-летнего мальчика, который не вернулся домой со школы. К счастью, все обошлось, ребенок был найден и передан родителям. По его словам, он просто заигрался на стадионе технического университета.

Один из инцидентов произошел уже ночью, в частном секторе. Мужчина заявил, что его племянник забрал ключи от дома и не пускает его переночевать. Прибывшие на место сотрудники ППСМ никого не обнаружили ни дома, ни во дворе. Однако вскоре к ним вышел гражданин, явно пребывающий в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался убедить милицию в том, что ключи лежали под подоконником, а теперь их там нет. Сергей Стельмашук решил проверить слова еле стоявшего на ногах мужчины, и убедился в том, что ключи никуда не пропадали, а вызов был ложным. Из-за далее следуемого неадекватного поведения заявителя, его пришлось погрузить в машину и отвезти в отдел Московского РОВД, где был составлен протокол.

Тем временем поступил очередной вызов о драке. Прибыв на место происшествия, сотрудники ППСМ позвонили в квартиру, где и была предполагаемая драка. Дверь открыл враждебно настроенный мужчина с ножом в руке. Он и его одежда были в крови. В адрес милиции сразу посыпались угрозы и оскорбления, он попытался замахнуться, но наряд среагировал моментально, его "скрутили" и уже через пару секунд злоумышленник лежал на полу без возможности двигаться. К счастью, в квартире все были живы, а кровь на одежде пьяного гражданина была его же, он предпринял попытку суицида, порезав себе вены, а затем, по словам жены, хотел зарезать ее. Мужчина был агрессивен и неадекватен, он постоянно пытался кого-нибудь ударить и не переставал на всех кричать. По этой причине на данный адрес вызвали дополнительный наряд, а также и скорую медицинскую помощь. После долгих разборок и попыток угомонить озлобленного мужа пострадавшей, была вызвана психиатрическая бригада скорой медицинской помощи. Они забрали мужчину, чтобы отвезти его в травмпункт, а затем в психо-неврологический диспансер, за попытку суицида.

Так и закончилось дежурство патрульно-постовой службы милиции Московского РОВД г. Бреста. И это была всего одна их рабочая смена, причем, как говорят сами сотрудники, для них эта смена была не тяжелая. Трудно представить, с чем они сталкиваются каждый день. Ведь патрульно-постовая служба милиции – это наряд быстрого реагирования, они раньше всех должны прибыть по вызову. И пока служба идет, город может спать спокойно.