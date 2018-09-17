Международные соревнования энергетиков проходят под Брестом

В Бресте собрались электромонтеры Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Они приехали на XV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств СНГ, чтобы обменяться опытом и определить лучшую бригаду по обслуживанию высоковольтных линий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Основная фаза состязаний приходится на 17-20 сентября. Корреспонденты БЕЛТА отправились на учебный полигон РУП "Брестэнерго", чтобы познакомиться с мастерами, чья работа для потребителей остается "за кадром".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Еще на входе слышно, как по полигону раздаются лязг железа и бодрые крики: "Быстрее". Может показаться, что занимаются спортсмены-экстремалы. Профессия электромонтера в чем-то похожа. Энергетики зачастую вынуждены работать в сложных условиях, чтобы как можно оперативнее восстановить подачу электричества. "Быть электромонтером - тяжелый труд. Линии электропередачи идут по полям, лесам, горам, через водоемы, их нужно обслуживать в любую погоду. Случаются обрывы проводов, бывает, падают опоры. Только от этих людей зависит, как быстро будут устранены неполадки. Такая работа очень уважаемая в среде энергетиков", - подчеркнул председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Игорь Кузько. По его словам, в Бресте находится один из лучших полигонов в СНГ. Он принимает подобные соревнования уже в четвертый раз.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Участникам за четыре дня необходимо преодолеть семь этапов. Два из них теоретические (проверка знаний правил, инструкций и норм, а также осмотр линии с помощью 3D-тренажера), остальные пять - практические. "При оценке выполнения заданий в первую очередь внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Главное, сделать все правильно, по инструкции. Также важно качество работы, - пояснил главный судья соревнований Валерий Горовиков. - Я называю электромонтеров "белой костью" в энергетике. Прежде чем что-то сделать, они 100 раз подумают и выполнят именно правильно".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Состязаются команды параллельно. Например, электромонтеры из Таджикистана начинают программу с освобождения пострадавшего от действия электрического тока. По сценарию, один из коллег на высоте попал под напряжение, бригаде необходимо спасти пострадавшего. На все отводится четыре минуты. Опустить 80-килограммовый манекен на землю - еще полдела. Затем нужно провести реанимационные мероприятия. Роль потерпевшего исполняет робот-тренажер Гоша. Он реагирует на вдыхание воздуха и непрямой массаж сердца. Его программа повторяет особенности человеческого организма. Кстати, реанимировать умеют все без исключения электромонтеры. Их смело можно позвать на помощь, когда в экстренной ситуации поблизости не окажется медработника.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





На соседнем участке трудятся белорусы. Нашу страну представляют работники Барановичских электрических сетей. Им необходимо заменить дефектную дистанционную распорку на высоковольтной линии 330 кВ. Сделать это можно с помощью подъемника, но в труднодоступной местности подогнать габаритную технику невозможно. Именно такая ситуация и обыгрывается. По лестнице специалист должен подняться на высоту девятиэтажного дома и на монтажной тележке добраться до места ремонта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





"Физически самым сложным заданием кажется "тележка", потому что там перемещение, работы на высоте. Но психологически трудный этап спасения человека. Нужно делать все быстро, слаженно, четко, соблюдать меры безопасности. Время играет большую роль. По всем правилам, четыре минуты - крайний срок реанимации пострадавшего", - рассказал представитель белорусской команды Эдуард Калюта.

Также участникам предлагают продемонстрировать мастерство по замене дефектных изоляторов и соединения шлейфа провода. Для электромонтеров это рутинный труд, но работа на высоте требует от них максимальной концентрации.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





"Соревнования очень полезны для профессионального развития. Это возможность увидеть передовое оснащение, расширить круг знакомств, перенять лучший опыт зарубежных коллег. Хоть я проработал в этой системе 40 лет, но увидел здесь много нового. Все организовано на высоком уровне, конкуренция хорошая, при этом обстановка доброжелательная", - поделился впечатлениями представитель команды Казахстана Юрий Филатов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Еще одним зрелищным этапом можно назвать ликвидацию пожара в охранной зоне высоковольтной линии 35 кВ. По сценарию, произошел обрыв провода. Бригада уже выехала, когда местные жители сообщили диспетчеру о возгорании травы рядом с местом происшествия. Электромонтеры должны потушить пожар с помощью огнетушителя и лопаты с песком. На ликвидацию очага судьи дают всего одну минуту.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





В этом году программу соревнований дополнил новый этап - осмотр высоковольтной линии 110 кВ с применением 3D-моделирования. Площади полигона не хватит для проведения полноценного осмотра ЛЭП, поэтому ситуацию смоделировали на компьютере. Командам нужно найти 40 дефектов. Первой новинку опробовала российская дружина, в составе которой самый молодой участник. Зоркость 26-летнего Владимира Купина помогла бригаде достойно справиться с испытанием. "Молодость - мое преимущество. Я более вынослив, внимателен во время осмотров. На соревнованиях больше возможностей набраться опыта у старших коллег, ведь сюда приезжают самые лучшие в нашей профессии", - сказал он.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:





Также у команды России есть предложение по усовершенствованию программы турнира. "Соревновательный дух должен сохраняться. При этом хотелось бы, чтобы состязания больше носили характер показательных выступлений. Для обмена опытом каждая команда сможет показать свои достижения, ноу-хау", - считает представитель российской команды Игорь Калиновский.

Возможно, это предложение будет рассмотрено во время заседания рабочей группы комитета Электроэнергетического совета. Также будет обсуждена кандидатура страны-хозяйки 16 по счету соревнований профмастерства энергетиков СНГ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58965.php

Читать полностью в источнике с фото:



