Костюковичи отпразднуют в конце сентября 510-летие

Анонс
праздничных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и
510-летию города Костюковичи
28 сентября 2018 г.
– автопробег «Дорогами Памяти» по местам боевой славы с церемонией возложения цветов к воинским захоронениям;
– концерт «Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Место и время проведения: физкультурно-оздоровительный центр, 18.00 ч.
29 сентября 2018 г.
Время проведения 11.00 ч.– 22.00 ч.
– праздничное тематическое шествие по ул. Ленинская «С Днем рождения, любимый город!»
Амфитеатр:
– торжественное мероприятие «Город мой – гордость моя!»
– районный конкурс гармонистов «Играй, гармонь!»
– концерт артистов белорусской эстрады;
– праздничный фейерверк.
Городской парк
– детский праздник «Город детства»;
– концертная программа «Назад в СССР».
Работают тематические площадки по ул. Ленинской:
– «Гусінае свята»;
– «Іллінскі кірмаш»;
– «Властелин села – 2018».