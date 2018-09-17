Главное управление Нацбанка Республики Беларусь по Могилевской области предлагает учащимся принять участие в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности

Финансовая грамотность — это вклад в твое будущее, будь настойчивым и усердным на пути, который приведет тебя к собственной финансовой независимости и благополучию!
Главное управление
Национального банка Республики Беларусь
по Могилевской области
предлагает учащимся X-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, принять участие в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности.
Олимпиада проводится в 4 этапа:
— первый этап (в учреждениях образования) — в сентябре 2018 года;
— второй этап (районный (городской)- 19 октября 2018 года;
— третий этап (областной) – 16 ноября 2018 года.
— четвертый этап (заключительный) пройдет в г.Минске в Национальном банке – 14 декабря 2018 года.
Олимпиадные задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам:
- личные финансы,
- наличные деньги,
- сбережения,
- заимствования,
- цифровой банкинг,
- деятельность центрального банка,
- страхование,
- налоги,
- инвестиции
С Приказом и Положением о проведении олимпиады можно ознакомиться на сайте главного управления по образованию Могилевского облисполкома
На Едином интернет — портале финансовой грамотности
Желаем всем успеха!
По вопросам проведения олимпиады обращаться:
Татьяна Анатольевна РАХУБА,
тел. (0222) 29-93-14, моб. +375-33-901-79-40