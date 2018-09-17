Образование Солигорского района – стратегия будущего. В Солигорске прошла районная педагогическая конференция.



Образование Солигорского района – стратегия будущего. В Солигорске прошла районная педконференция. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

В Солигорске прошла конференция педагогических работников Солигорского района по теме «Образование Солигорского района – стратегия будущего: развитие, доступность, качество. Городской Дворец культуры стал площадкой, где педагоги демонстрировали достижения, новые идеи, получали награды и поздравления.

В холле Дворца и на площадке перед зданием разместились интерактивные площадки. Участники конференции смогли ознакомиться с наработками коллег, увидеть, как работают инновационные проекты. Работала также выставка-продажа книжной и методической продукции.













Зал Дворца культуры был полон. На конференцию были приглашены педагогические работники Солигорского района, представители Минской области, а также районные профсоюзные организации, Белорусский Союз женщин, ОО «БРСМ» и ОО «Белая Русь».





















С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель Солигорского исполнительного комитета Олег Григорьевич Поскробко. Он вручил педагогам награды от имени Солигорского районного исполнительного комитета, а также Солигорского районного Совета депутатов. Олег Григорьевич поблагодарил всех, кто работает в сфере образования, за их плодотворный труд, вклад в будущее нашей страны. Пожелал успехов в новом учебном году, здоровья и благополучия. Выразил уверенность, что неравнодушное отношение к профессии и личная заинтересованность каждого участника образовательного процесса позволят успешно реализовать поставленные задачи в 2018-2019 учебном году.













В этот день более десятка педагогов получили награды от районных властей. Их заслуги отметили на областном и республиканском уровне. Проректор по научно-методической работе государственного учреждения образования «Минский областной институт развития образования» Людмила Викторовна Камлюк-Ярошенко продолжила церемонию награждения. Почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь и главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета нашли своих героев.









Начальник управления по образованию, спорту и туризму Солигорского райисполкома Игорь Александрович Цыбулько подвел итоги работы образовательной сферы за 2017-2018 учебный год. Игорь Александрович похвалил педагогов за успехи, указал на недочеты, обозначил задачи на следующий учебный год. Отметил, что в 2018 году ряды педагогов пополнят молодые специалисты.





















Продолжилась конференция церемонией награждения молодых специалистов и концертной программой. Свои номинации и подарки вручили представители профсоюзных организаций и общественных объединений.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».