|
Госавтоинспекторы Пинского РОВД усилят контроль соблюдения ПДД велосипедистами, пешеходами и возчиками гужевого транспорта
18.09.2018 — Разное | Полесская правда
>
Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП. Внимание будет уделено соблюдению Правил дорожного движения велосипедистами, пешеходами, возчиками гужевого транспорта, использованию светоотражающих элементов в темное время суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекторы Пинского РОВД усилят контроль соблюдения ПДД велосипедистами, пешеходами и возчиками гужевого транспорта
> С 14 сентября на территории Пинска и Пинского района проводятся меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)