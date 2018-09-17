Госавтоинспекторы Пинского РОВД усилят контроль соблюдения ПДД велосипедистами, пешеходами и возчиками гужевого транспорта



С 14 сентября на территории Пинска и Пинского района проводятся меры по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП. Внимание будет уделено соблюдению Правил дорожного движения велосипедистами, пешеходами, возчиками гужевого транспорта, использованию светоотражающих элементов в темное время суток.