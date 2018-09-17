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Свое дело в Америке. Какие трудности ждут предпринимателя-эмигранта?

18.09.2018 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Свое дело в Америке. Какие трудности ждут предпринимателя-эмигранта?

фото: prian.ru

«Америка - страна возможностей!» С таким лозунгом едут покорять Соединенные Штаты многие эмигранты. Некоторые представляют эту страну как некое Эльдорадо, где всегда золотые времена…

Российский предприниматель и общественный деятель Юрий Моша, эмигрировавший в США и основавший компанию, которая содействует социальной адаптации эмигрантов, рассказывает обо всех подводных камнях.

 Когда говоришь бывшим соотечественникам, что ты владелец американской компании, то они сразу видят тебя эдаким дядюшкой Скруджем  – с карманами, полными долларов и подвалами, набитыми сундуками с золотом.

Для бизнеса тут действительно гораздо больше возможностей. Рынок шире, законность соблюдается лучше, технологии продвинулись дальше. Казалось бы, работай и богатей! Но далеко не у всех хорошо идут дела. Многие прогорают и идут устраиваться таксистом или разносчиком пиццы. Домой-то в таком положении возвращаться не хочется – пусть уж лучше там продолжают ходить о тебе триумфальные легенды.

Почему же у кого-то получается стать успешным предпринимателем в США, а кто-то оказывается за бортом? Я считаю, что всё дело в способности к адаптации. Это другая страна! Неважно, хуже она или лучше, но здесь всё по-другому. И чем ты раньше это примешь, тем проще будет обустраиваться на новом месте. Я видел людей, которые переехав в Америку, бесконечно возмущались тем, что здесь всё не так, как они привыкли. Каждый раз мне хотелось задать вопрос: «А зачем же ты тогда уезжал, если хочешь, чтобы всё было как дома?»

Непривычность. Раз уж об этом зашла речь, то с этого пункта, и начну свой рассказ. Возможно, кто-то сочтет его слишком философским. Но поверьте, и практических неудобств он способен доставить немало. Переезжая в новую страну, вы столкнетесь с кучей таких вещей, которые любой местный житель знает с детства и считает само собой разумеющимся. А вы будете больно биться об это по незнанию, и попадать в разные неловкие ситуации.

Это касается как выстраивания отношений с местными чиновниками, так и отношений с клиентами. Например, использование в рекламе полуобнаженного женского тела в России до сих пор считается нормальным, а в Америке это давно стало признаком дурного тона. С сексизмом здесь активно борются.

Конкуренция. «Ну и что тут такого необычного? – спросите вы. – Она же везде есть». Но тут это давление увеличится во много раз. Ведь мы с вами не одни такие умные, приехали открыть здесь свой бизнес. Сюда стекаются активные и предприимчивые люди из разных стран. Да и сами американцы довольно напористы и своего не упустят. Поэтому расслаблено работать здесь не получится.

Придется прилагать много усилий к тому, чтобы быть уникальным, предлагать безупречное качество, уметь привлекательно подать свой продукт и донести информацию о нем как можно большему количеству потенциальных клиентов. Как нетрудно догадаться, они здесь очень избалованные, потому что выбор у них большой. Так что клиентоориентированность придется прокачивать до максимума.

Бюрократия. Думаете, она осталась в России? Как бы ни так! Да, все знают, что открыть свою компанию в США довольно легко. А вот работать дальше значительно сложнее. На любой чих нужна лицензия или разрешение, а способы их получения весьма запутаны. То же самое касается и налогов. То, что их нужно платить – сомнения не вызывает. Проблема только в том, что правила по ним часто меняются. То изменилась форма подачи документов, то налог из муниципального перешел на уровень штата. То еще какие-то изменения, смысл которых вам не может растолковать уже третий по счету налоговый офицер, до которого вы дозвонились. Не имея грамотного бухгалтера, легко попасть на штраф просто из-за незнания каких-то мелочей.

Законы во всех штатах разные. Этот пункт вишенка на торте к разговору о бюрократии. В России такое есть разве что у некоторых республик, таких как Татарстан или Чечня. Но в целом, все законы пишутся в Москве и действуют на территории всей страны. В США система устроена по-другому. Конечно, и здесь есть законы, действующие на федеральном уровне. Но много также юридических норм, которые индивидуальны для каждого штата.

На мой взгляд, в этом есть и плюсы. Это повышает вариативность, и под любые задачи можно найти максимально выгодное решение. Для меня, как для человека, который любит разбираться в законодательных тонкостях и отыскивать в них лазейки – это приятная тренировка для ума. Но я знаю, что многих людей доводит до исступления тот факт, что в голове приходится удерживать столько нюансов по каждому штату.

Отсутствие коррупции. Ладно, возможно в такой формулировке это сильно громко сказано... Но вот давать взятки рядовым чиновникам здесь точно не принято. Даже дорожной полиции ни в коем случае нельзя пытаться намекать на такое. Я помню, что когда мою машину останавливал инспектор, то первое время приходилось буквально усилием воли одергивать себя, потому что рука машинально тянулась к бумажнику.

Соответственно, и «подсуетиться», чтобы вашу компанию выбрали на тендере или побыстрее зарегистрировали какие-то бумаги, тоже не получится. То, что положено вам по закону, сделают и так. И если есть какие-то проволочки, то нужно звонить, жаловаться, требовать вышестоящее руководство. Здесь это работает именно так. Ну а если вам нужно что-то незаконное, то тут вы имеет шанс получить не только на обвинение в подкупе, но и нарветесь по полной программе.

Всё кругом платное. Очень платное. Понятно, что даже Советскому Союзу, который вёл нас к коммунизму, не удалось отказаться от идеи денег. Но в США вы поймете, что такое капитализм в полный рост. Здесь нужно платить за всё, в том числе за любую консультацию, даже если она заключалась в одном коротком вопросе.

Знаете анекдот про  клиента, который приходит к юристу и видит перед входом табличку «Любой вопрос – 100 долларов»? Расскажу для тех, кто не знает:

– А почему так дорого? - спрашивает клиент. – Если вас не устраивает, можете обратиться к другому специалисту. – Спасибо. Пожалуй, я так и сделаю. – С вас 100 долларов. – Как? За что??? – За вопрос, почему я беру так дорого.

В общем-то, это исчерпывающе описывает то, что ждёт вас в Соединенных Штатах. И кстати, когда вам многозначительно обещают вам сделать всё «по знакомству»,  то скорее всего, это означает, что сдерут с вас еще и вдвое дороже. Когда я только приехал в Штаты и впервые оформлял страховку на машину, мне посоветовали обратиться к одной русскоязычной женщине, которая этим занималась. Тогда мне пришлось выложить за страховку довольно большую сумму. А потом, освоившись лучше, я узнал, что на самом деле можно было купить её гораздо дешевле, да еще и заплатить не сразу, а в рассрочку.

В заключение хотелось бы сказать, что не стоит опускать руки, прочитав про все эти сложности и риски. Возможно, после этой статьи вам покажется, что работать в США просто невозможно и лучше сюда даже не соваться. Но тема разговора требовала рассказать обо всех минусах в подробностях. Про плюсы мы здесь не упоминали. Но поверьте, их немало. И на мой взгляд, они существенно перевешивают все недостатки этой системы. Я вовсе не имел намерения никого напугать. Скорее, предупредить и подготовить к тому, что и такие вещи на вашем пути тоже встретятся. Просто сделайте из этого выводы. Как говорится, «Предупрежден - значит, вооружен».

 
 
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