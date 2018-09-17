Дети как источник дохода: почему беднейшие семьи рожают больше?

Как это повышает бедность и сказывается на экономике, рассказывает эксперт Глеб Шиманович.



Фото: Завтра твоей страны

Риск абсолютной бедности среди детей выше, чем в среднем среди населения, подтвердили данные исследования «Поколения и гендер»: возможности использования на примере изучения детской бедности". Хотя по сравнению с кризисными 2015−2016 годами он снизился. Прежде всего этому помогли рост зарплаты и улучшение ситуации на рынке труда. В дополнение к росту доходов вырос эффект от пособий на детей.

— Чуть-чуть увеличившийся уровень доходов плюс пособия выводят семьи из черты бедности, — объясняет автор исследования экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.



Источник: исследование центра ИПМ

Больше половины многодетных и неполных семей рискуют оказаться за чертой бедности

Но даже с улучшением экономической ситуации 23% семей имеют меньше средств на человека, чем бюджет прожиточного минимума. 15% семей с трудом и 7,5% — с большим трудом сводят концы с концами. 16,5% не могут себе позволить большие расходы: регулярно покупать мясо, обновлять одежду, мебель, ездить на отдых, принимать гостей или отапливать дом. Хотя около 42% опрошенных признают, что могут себе позволить все эти расходы, еще 41% — не могут себе позволить смену мебели, но с трудностями по финансированию других расходов сталкиваются не чаще, чем население в целом, говорится в исследовании.



Источник: исследование центра ИПМ

Сложней всего ситуация у многодетных и неполных семей. Если среди семей с одним ребенком больше тех, кто без труда сводит концы с концами (35,6% против 28,8%), то среди семей с тремя детьми больше тех, кто с трудом покрывает свои расходы (25,7% против 21,1%).



Источник: исследование центра ИПМ

Выше у таких семей и риск абсолютной бедности. 66,4% против 31,5% семей с одним ребенком. В неполных семьях этот уровень — выше 50%. С трудом и большим трудом сводят концы с концами 36,3% таких семей.

Пособия на детей приводят к отложенной бедности

Финансовая поддержка со стороны государства для семей, в основном, сконцентрирована на группе детей от 0 до 3 лет. С учетом единовременных выплат, родители получают около 470 рублей в месяц (5690 в год) на первого ребенка, и 650 в месяц (7871 в год) — на второго.

— Это тот доход, который не всегда может гарантировать занятость в сельской местности и малых городах. Вот почему рождение детей и получение пособия становятся важными элементами стратегии борьбы с бедностью, — отмечает эксперт.

Пособия и льготы положительно сказываются на статистике по рождаемости. Начиная с 2011—2013 годов, когда происходили изменения в системе поддержки семей с детьми, увеличивались пособия в связи с рождением ребенка и ежемесячные пособия, мы видим рост рождаемости вторых, третьих, четвертых детей в сельской местности, как и общий рост коэффициента рождаемости на селе. При том, что в городах структурных изменений не происходит, объясняет эксперт.

Но приятная статистика рождаемости дополняется не столь красивой картиной по обеспеченности семей, когда дети выходят из возраста, обеспечивающего активную поддержку государства. Риск бедности детей 6 лет в селах резко возрастает.

Почему держать семьи на «игле» пособий и льгот — вредно?

— Пособия на детей не решают проблему бедности, а откладывают ее на будущее. Отсюда обостряются проблемы у многодетных семей, ситуация с детской бедностью в школьном возрасте, — делает вывод Глеб Шиманович.



Источник: исследование центра ИПМ

Детям из малообеспеченных семей сложней устроиться в жизни

В долгосрочном периоде детская бедность трансформируется в классическую ловушку бедности.

— Если ребенок проводит все детство в бедном домохозяйстве, есть большая вероятность, что он получит уровень образования ниже среднего, потому что рано возникает необходимость поиска заработка. Это провоцирует риск бедности, когда он вырастает, — отмечает Глеб Шиманович.

Невозможность инвестировать в знания и недостаточная подушка безопасности часто не позволяют людям вырваться за границы доходов своих родителей. Наличие целого пласта таких детей, которые растут в сельской местности, особенно в многодетных семьях, в долгосрочной перспективе приведет к росту более бедных взрослых людей.

Высокая рождаемость, безусловно, важна для устойчивого развития страны. Но для снижения риска отложенной бедности и роста ловушки бедности только лишь социальной политики и поддержки семей с маленькими детьми недостаточно, считает эксперт. Решение лежит в реформировании экономики и рынка труда, повышении его эффективности и адаптации к потребностям семей с детьми.