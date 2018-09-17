По привычке рассматривал следы…

Продолжаем нашу рубрику, посвященную 100-летию со Дня образования уголовного розыска Республики Беларусь. О службе в угро рассказывает Сергей Иванович ИГНАТЮК, ветеран милиции:

– Родился в Березе. Здесь же окончил среднюю школу №1 (в 1985 году) и практически сразу призвался в армию. Срочную военную службу проходил в специальной моторизованной части милиции МВД СССР в Минске. В составе батальона с первых дней участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Армия повлияла на дальнейший выбор профессии, поэтому после демобилизации пришел на службу в Березовский РОВД милиционером конвойного подразделения, а спустя полгода поступил в Минскую школу милиции МВД СССР. Пора обучения была неспокойная – начался распад Советского Союза, возникали локальные конфликты. В тот период вместе с другими курсантами мне также довелось участвовать в их сдерживании: нас дважды перебрасывали в Нагорно-Карабахскую автономную область, которая существовала тогда на территории Азербайджанской ССР. Выполняли в основном задачи по охране общественного порядка. В райотдел милиции вернулся уже с определенным опытом.

Продолжил службу в инспекции по делам несовершеннолетних, которую возглавляла талантливая, мудрая как руководитель Мария Сергеевна Стефанова. Вместе искали подход к «трудным» подросткам, старались быть терпеливыми, но настойчивыми в их перевоспитании.

Думаю, с работой в ИДН справлялся, достиг некоторых положительных результатов, и, может быть, поэтому приблизительно через полгода мне предложили пост оперуполномоченного в отделении уголовного розыска.

Работа сыщика и так непроста, а в лихие 90-е было особенно сложно. Политическая ситуация была шаткой, и в то же время бурно развивался частный бизнес, который отдельные дельцы пытались «крышевать» или грабить в прямом смысле слова. Нападали на коммерсантов, которые ехали за товаром, похищали даже польский транспорт, заказанный якобы для перевозок. Один из автобусов мы, кстати, так и не нашли – мошенники переправили его, скорее всего, в Россию. Более того, однажды вооруженные преступники в масках загнали автобус с пассажирами в лес и каждого из них сковали наручниками.

Кроме разбойных нападений, вымогательств, убийств, мы расследовали многочисленные кражи, угоны, нанесение телесных повреждений и т. д. Не просто выезжали на место происшествия, а детально анализировали факты. Этот анализ, казалось, шел в голове бесконечно – и в часы дежурств в оперативных группах, и при отработках криминогенных мест, в засадах. Оперуполномоченный должен быть физически выносливым и любить то, чем занимается. Эта работа поглощает полностью, времени на себя катастрофически мало. Идешь, бывало, домой поздней ночью и думаешь: может, уже и не ложиться? Ведь через пару часов ты уже снова должен заступить на вахту. В таком цейтноте, бешеном ритме работали долго. Даже когда ушел на пенсию, по инерции обращал внимание на следы обуви, оставленные прохожими... Но зато до сих пор помню всепобеждающие, несказанные чувства, когда усилия венчались успехом – преступление было раскрыто.

Березовский уголовный розыск всегда занимал ведущие позиции в области и республике. Этому способствовала не только целеустремленная работа каждого сотрудника, но, что очень важно, сплоченность коллектива, когда все были друг за друга, действуя во имя закона.

Да, сейчас в помощниках у оперов компьютеры, электронные базы данных, мобильные телефоны с выходом в интернет, а у нас тогда были только бумажки. Зато было больше личных контактов, живого общения, что имеет весомое значение при нашей работе.

Кто-то думает, что опера в силу своей деятельности черствеют душой. Нет, к жестокости привыкнуть нельзя.

Вспоминаю случай. Ранним утром 29 сентября 2003 года в дежурную часть РОВД позвонили соседи жительницы 1922 года рождения из д. Павловичи и сообщили, что она мертва – голова в крови, вещи в доме разбросаны.

В составе оперативной группы под руководством начальника РОВД Владимира Страпко мы выехали на место происшествия. Любой дилетант, увидев страшную картину, сказал бы, что это криминал чистой воды. Лицо старушки было изувечено, а причиной смерти стала механическая асфиксия – убийца задушил ее. Преступление раскрыли по горячим следам: осмотр места происшествия, опрос соседей, первичные оперативные мероприятия вывели на парня из Пружан, работника одной из строительных организаций. В деревне он гостил у знакомых, а к жертве зашел поживиться деньгами на выпивку. Добычей стали каких-то двадцать долларов, а что пережила их владелица, страшно даже представить…

Отработал в уголовном розыске более двадцати трех лет – самому не верится. Служил оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска, криминальной милиции, старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома. Прежде всего старался относиться к преступникам как к людям, которые нуждаются в помощи. Старался не терять лицо. Давно работаю в другой сфере, однако некоторые жители района по-прежнему думают, что я все еще служу, и обращаются с различными просьбами. Считаю, что не зря посвятил свою жизнь этой службе, имеющей, по моему мнению, определяющее значение в системе органов внутренних дел.

Благодарен судьбе за счастье трудиться в дружном коллективе. Рад, что на смену мне в правоохранительные органы пришел сын, который после обучения на следственно-экспертном факультете Академии МВД Республики Беларусь работает в одном из подразделений Следственного комитета г. Минска. Горжусь, что из простого опера вырос до начальника розыска, и за это признателен своим наставникам-суперпрофессионалам. Когда был лейтенантом, меня учили сыщики, что называется, от бога: Владимир Страпко и Степан Мостыка. Большое спасибо хочу сказать и моему напарнику, другу и просто хорошему человеку Олегу Савчуку и другим. К слову, многие из бывших сослуживцев сейчас работают руководителями различных подразделений органов внутренних дел.

С наступающим профессиональным праздником, дорогие коллеги! Со столетием уголовного розыска!

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.