Потрудились на славу. Во время летних каникул в Березовском районе было сформировано семь студенческих отрядов

Весело и с пользой провести летние каникулы – мечта почти каждого молодого человека. Студотрядовское движение – одно из приоритетных направлений деятельности ОО «БРСМ», ведь работа в студотряде – это уникальная школа лидерства и коллективизма. Временное трудоустройство в составе студенческих отрядов решает не только материальные вопросы молодежи, но и повышает социальную активность молодых людей, создает условия для общественно полезной деятельности, воспитывает уважительное отношение к труду.

Так, на территории нашего района при содействии Белорусского республиканского союза молодежи в этом году было сформировано семь студенческих отрядов и трудоустроено 82 человека. Ребята смогли поработать в составе строительных, сельскохозяйственных и педагогических отрядов, а принимающими организациями стали УП «Березовская ПМК-3», КУПП «Березарайагросервис», ОАО «Агрофирма «Малеч», ОАО «Спорово» и детский оздоровительный лагерь «Березка».

Как показала практика, преимущество такого трудоустройства – это не только возможность заработать свои первые деньги, обрести новые знакомства и опыт работы, но и огромное воспитательное значение.

Наталья ГОЛУБ, первый секретарь РК ОО «БРСМ».

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.